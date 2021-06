Attualita 141

Bonus braccianti agricoli, Pignatone (M5S): "Interessati 143 mila lavoratori siciliani"

A darne notizia è il deputato del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone, componente della commissione Agricoltura alla Camera

Redazione

29 Giugno 2021 16:42

“Come comunicato ufficialmente sul sito dell'Inps, sono in arrivo 800 euro una tantum per i lavoratori agricoli stagionali, con uno stanziamento complessivo da parte del Ministero dell'Agricoltura di oltre 450 milioni di euro. Sono oltre 143 mila i lavoratori siciliani che ne potranno beneficiare. Una misura che abbiamo introdotto, lo scorso 20 maggio, con il Decreto Sostegni bis”. A darne notizia è il deputato del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone, componente della commissione Agricoltura alla Camera. “Un aiuto importantissimo a sostegno del comparto agricolo - continua il parlamentare - che rientra tra le categorie che hanno continuato a lavorare anche durante questa pandemia, garantendo l'approvvigionamento di cibo di qualità sulle tavole di tutti gli italiani ma che, a causa delle chiusure imposte al canale Ho.re.ca, hanno comunque subito una flessione delle giornate lavorative”.

“Un settore che deve essere considerato, lo dicono anche i numeri, tra i principali elementi trainanti dell'economia italiana e in particolare delle regioni del Mezzogiorno, - aggiunge - dove è storicamente riconosciuta la qualità dei prodotti offerti dalla terra”. “Continueremo ad adoperarci per portare al comparto agroalimentare le costanti e necessarie misure di sostegno, per incentivare i prodotti e l'economia e valorizzarne l'importanza strategica” - conclude Pignatone. Ora i lavoratori hanno tempo sino al 30 settembre prossimo per fare richiesta. Il bonus sarà riconosciuto a tutti gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro. Un aiuto esteso anche a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari a cui spetterà una indennità una tantum pari a 950 euro.



