Bonifico errato: il conto del rapper lievita improvvisamente

La vicenda giudiziaria in Australia che riguarda Abdel Ghadia, in arte Slimmy

Redazione

Una mattina si è svegliato e ha trovato 750mila sterline sul suo conto (circa 861mila euro). È l'incredibile storia accaduta nel 2021 a Abdel Ghadia, rapper australiano 24enne, che ha speso tutti i soldi immediatamente, acquistando valuta estera, lingotti d'oro, vestiti di marca e addirittura cosmetici. Poco dopo però è finito nei guai: i soldi erano infatti di una giovane coppia che per l'acquisto di una casa, aveva fatto per errore il bonifico al conto sbagliato. Ora il rapper è sotto processo per essersi appropriato indebitamente di quei soldi e probabilmente verrà condannato il prossimo 2 dicembre secondo quanto riporta il Daily Mail.

"Mi ero appena svegliato e ho visto i soldi" ha raccontato alla polizia. Così ha proceduto ad acquistare quasi $ 600.000 in lingotti d'oro in un negozio a Sydney, oltre $ 110.000 in monete preziose in un negozio a Brisbane. Successivamente ha acquistato vestiti da Uniqlo, cosmetici dalla Mecca e valuta estera. Abdel Ghadia è comparso mercoledì presso il tribunale locale di Burwood di Sydney dove si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione per essersi appropriato di fondi proventi da reato. La corte ha chiarito che la coppia (rimasta anonima per la stampa) era nella fase finale dell'acquisto di una nuova casa quando ha trasferito per errore 759.314 sterline a Ghadia, invece che al conto della Commonwealth Bank a cui doveva fare il bonifico. Quando ha scoperto l'errore la coppia è inorridita e ha iniziato un'azione legale per recuperare i fondi.

Abdel Ghadia è un rapper australiano conosciuto su Youtube come Slimmy. Su ciò che gli è accaduto ha scritto anche una canzone rap: "Detective che fanno offerte chiedendo dove sono finiti i Soldi. Intercettano tutte le mie telefonate ma io parlo una lungua diversa!!". Ghadia ha pubblicato album e si è esibito in diversi luoghi. In un libro sui rapper indipendenti pubblicato nel 2018 Ghadia era descritto come un giovane umile che aveva un grande futuro nella musica sia come artista che come scrittore. Ghadia al momento è soggetto a misure restrittive che gli vietano di andare vicino a aeroporti internazionali e ha il coprifuoco dalle 22:00 alle 7:00.



