Cade dal balcone dell'albergo mentre è in gita scolastica: morto studente di 12 anni

E' deceduto all'ospedale di Bolzano il ragazzo tedesco di 12 anni precipitato domenica mattina dal balcone

Redazione

E' deceduto all'ospedale di Bolzano il ragazzo tedesco di 12 anni, precipitato domenica mattina dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina. Lo studente si trovava in Alto Adige con la sua classe per la settimana bianca. L'incidente probabilmente si è verificato nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni. Il giovane era precipitato dal secondo piano riportando gravissime lesioni. In elicottero era stato ricoverato d'urgenza a Bolzano dove però è spirato.



