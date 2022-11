Cronaca 184

Bologna: al posto di blocco mostra la foto della marijuana, Carabinieri arrestano Oss

Stava cercando sullo smartphone la copia del documento di riconoscimento

Redazione

Fermato per un controllo in auto in via Marconi a Bologna il giovane, invece di far vedere la foto del documento sul cellulare, ha mostrato per errore quella di una piantagione di marijuana, indicandola come quella di un amico, risultata poi al momento senza piante. Da lì sono scattati i controll dei carabinieri, che hanno portato all'arresto di un 22enne bolognese, incensurato, operatore socio sanitario presso una struttura privata, per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dalla perquisizione domiciliare presso l’abitazione di quest’ultimo, sono emersi 210 grammi di marijuana conservati in vari barattoli di vetro, un sacco di carta contenente 450 grammi della medesima sostanza stupefacente e vari oggetti e materiale atti al confezionamento e alla conservazione della droga. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 22enne arrestato è stato ammesso agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.



