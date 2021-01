Cronaca 1040

Bollettino Coronavirus, Sicilia prima per crescita di ricoveri e tasso di positività: zona rossa inevitabile

In Sicilia la curva è in lieve calo con 1.867 contagi ma i numeri rimangono ancora alti. In aumento il numero dei casi in Italia: 17.246 e 522 decessi

Redazione

14 Gennaio 2021 18:00

Lieve calo nella curva dei contagi da coronavirus in Sicilia ma numeri ancora decisamente alti: sono 1.867 i nuovi positivi oggi (ieri il record con 1.969 nuovi positivi) con un rapporto positivi e tamponi del 17,4% che continua a rimanere il più alto in Italia, lievemente in discesa rispetto a ieri ma ben al di sopra della media nazionale che è del 10,7% (i tamponi in Sicilia sono 10.737 oggi).Si aggravano i dati dei ricoveri che sono 26 in più di ieri: è il dato peggiore in Italia dove in generale la situazione dei ricoveri stanno lentamente migliorando. Le terapie intensive occupate diminuiscono di tre unità. I guariti sono 1.643. Alto ancora il numero dei decessi: 36 che è uguale a quello di ieri. Dati drammatici che sembrano inevitabilmente spingere la Sicilia verso la zona rossa.

A livello territoriale continuano a crescere i contagi a Palermo (+479) e a Catania (+581), in aumento anche a Trapani (+163), Agrigento (+84) e Caltanissetta (+98), migliorano i numeri a Messina (+222 ma meno di ieri), Enna (+27), Ragusa (+25) e Siracusa (+188).

Nuovo aumento dei casi di Covid 19 in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 17.246 a fronte dei 15.774 di ieri: in calo il numero dei tamponi (160.585 oggi, 175.429 ieri) per cui il tasso positivi/test sale al 10,7% (ieri era sceso a 8,9%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 522 (ieri 507), per un totale di 80.848.(Gds.it)



Lieve calo nella curva dei contagi da coronavirus in Sicilia ma numeri ancora decisamente alti: sono 1.867 i nuovi positivi oggi (ieri il record con 1.969 nuovi positivi) con un rapporto positivi e tamponi del 17,4% che continua a rimanere il più alto in Italia, lievemente in discesa rispetto a ieri ma ben al di sopra della media nazionale che è del 10,7% (i tamponi in Sicilia sono 10.737 oggi).Si aggravano i dati dei ricoveri che sono 26 in più di ieri: è il dato peggiore in Italia dove in generale la situazione dei ricoveri stanno lentamente migliorando. Le terapie intensive occupate diminuiscono di tre unità. I guariti sono 1.643. Alto ancora il numero dei decessi: 36 che è uguale a quello di ieri. Dati drammatici che sembrano inevitabilmente spingere la Sicilia verso la zona rossa.

A livello territoriale continuano a crescere i contagi a Palermo (+479) e a Catania (+581), in aumento anche a Trapani (+163), Agrigento (+84) e Caltanissetta (+98), migliorano i numeri a Messina (+222 ma meno di ieri), Enna (+27), Ragusa (+25) e Siracusa (+188).

Nuovo aumento dei casi di Covid 19 in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 17.246 a fronte dei 15.774 di ieri: in calo il numero dei tamponi (160.585 oggi, 175.429 ieri) per cui il tasso positivi/test sale al 10,7% (ieri era sceso a 8,9%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 522 (ieri 507), per un totale di 80.848.(Gds.it)



Coronavirus, Musumeci a Roma: "Sicilia venga dichiarata zona rossa per due settimane"

News Successiva Gela, Luciano Fiorella positivo al Covid: Alfonso Cirrone Cipolla prende il suo posto in direzione sanitaria

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare