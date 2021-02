Politica 290

"Bollette pazze": interrogazione dei consiglieri comunali di Caltanissetta Protagonista

Ingiunzioni di pagamento per congiunti deceduti da anni o richiesta di versamenti non dovuti, questi alcuni dei temi dell'interrogazione

Redazione

11 Febbraio 2021 09:43

I sottoscritti Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana, Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista,

atteso che il Comune ha ogni anno invade le case dei nisseni con una montagna di cartelle di avvisi bonari di accertamento per ogni tipo di tassa di sua competenza;

che puntualmente le stesse cartelle presentano i soliti errori ed in particolare:

-soggetti destinatari a cui arrivano ingiunzioni di pagamento per congiunti deceduti da anni,

- oppure si chiede il versamento del 100% della quota sia per uno che per l’altro coniuge a cui è intestato l’immobile,

- o ancora si chiede l’IMU dei terreni non essendo dovuta, per il 2015, in quanto Caltanissetta è nel’elenco delle comunità montane,

- si segnalano aliquote errate cartelle per gli intestatari di immobili avuti in successione, per esempio nei casi di coniugi superstiti,

- si segnala spesso una confusione palese nell’usufrutto della nuda proprietà; in questo caso viene chiesto il versamento al nudo proprietario invece che all’usufruttario o viene chiesto a entrambi!

interroga per sapere

- Le ragioni degli errori citati in premessa e quale assistenza si intende dare ai cittadini che non riescono in alcun modo ad avere spiegazioni dagli uffici chiusi causa Covid e che nessuno risponde al telefono dell’ufficio competente.



- Come mai nessun provvedimento serio sia stato ancora preso per questo odioso disservizio visto che in merito altre interrogazioni sono state fatte e che le promesse di risoluzioni, blande ed inefficaci e da noi già allora contestate, non hanno sortito evidentemente alcun risultato.

