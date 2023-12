Cronaca 513

Bolletta dell'acqua da 15mila euro, morta di crepacuore una pensionata

La società che eroga il servizio ha ammesso che si è trattato di un errore diventato fatale per l'ottantottenne

Redazione

Non ha retto il colpo l'anziana donna di 88 anni. Caterina Giovinazzo era ricoverata in ospedale dopo aver ricevuto una bolletta dell'acqua da capogiro (15.339 euro) per un errore, poi ammesso dalla stessa società che gestisce il servizio, l'Iren, è morta la vigilia di Natale.

L'anziana si sarebbe sentita male pochi istanti dopo che la nuora le ha letto i dati della bolletta relativa al periodo agosto-ottobre, pervenuta alla banca il 14 novembre scorso e pagata dall'istituto di credito in automatico. È stato in seguito appurato che il consumo massimo dell'abitazione della donna era di pochi metri cubi per un corrispettivo di 55 euro.

La bolletta dell'acqua era "salata". Troppo. Un conto da 15.339 euro che la sua la Banca, autorizzata al pagamento automatico, il 4 dicembre scorso ha saldato in parte: 7.669 euro. Un colpo per Caterina Giovinazzo, 88 anni, invalida, residente a Camporosso (provincia di Imperia). Che stano a quanto raccontato dai parenti si è sentita male quando la nuora le ha letto i numeri da capogiro della bolletta.

Stava lottando per la sua vita nel reparto rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo. Inviata dal gruppo Iren, la bolletta relativa al periodo agosto-ottobre - come racconta il Secolo XIX - era arrivata all’istituto di credito il 14 novembre. uindi è partito il pagamento automatico. Una notizia alla quale l'anziana non ha retto: trasportata in ambulanza in codice rosso,. I familiari della pensionata stanno cercando di capire dove sia nato l'errore.

In precedenza alla donna erano stati sempre addebitati consumi nell’abitazione di una manciata di metri cubi. Importo massimo della bolletta, in passato, 65 euro. L'ultima bolletta segnalava invece che l'uso - dal 21 febbraio scorso al 31 ottobre - di 4182 metri cubi d’acqua. Il figlio ha scritto alla società idrica per regolarizzare la posizione della mamma, allegando foto dei contatori che riportano i reali consumi idrici. Iren aveva così replicato: «Prenderemo subito contatti con la famiglia per verificare le motivazioni che hanno prodotto tale ammontare. Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto alla signora. Nel caso si dimostri che l’errore sia dovuto a Iren non verserà proprio nulla. Cercheremo di comprendere come si è giunti a questa situazione». L'erore, poi, è stato confermato.



