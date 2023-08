Sport 473

Body building, l'empedoclino Febo Gambacorta vince il titolo di Mens Phisique a Londra

Insieme al suo coach Alfonso Curatolo volerà in Florida per partecipare al concorso Mr. Olympia

Redazione

16 Agosto 2023 21:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/body-building-lempedoclino-febo-gambacorta-vince-il-titolo-di-mens-phisique-a-londra Copia Link Condividi Notizia

L'empedoclino Febo Gambacorta, allenato dal coach nisseno della Asl Fitness Club, Alfonso Curatolo, ha vinto nella categoria Mens Phisique del concorso Sheru Classic di Londra, una gara per soli professionisti del body building. "Abbiamo conseguito l'ambita qualifica - spiega Alfonso Curatolo - per partecipare al Mr. Olympia, la gara che ha reso famoso Arnold Schwarzenegger. La gara si è tenuta nel Convention Center di Londra. Mentre il concorso Mr. Olympia si terrà ad Orlando in Florida dall'1 al 4 novembre. Si tratta della prima volta in assoluto che un coach nisseno e un atleta siciliano partecipano a questa competizione".



L'empedoclino Febo Gambacorta, allenato dal coach nisseno della Asl Fitness Club, Alfonso Curatolo, ha vinto nella categoria Mens Phisique del concorso Sheru Classic di Londra, una gara per soli professionisti del body building. "Abbiamo conseguito l'ambita qualifica - spiega Alfonso Curatolo - per partecipare al Mr. Olympia, la gara che ha reso famoso Arnold Schwarzenegger. La gara si è tenuta nel Convention Center di Londra. Mentre il concorso Mr. Olympia si terrà ad Orlando in Florida dall'1 al 4 novembre. Si tratta della prima volta in assoluto che un coach nisseno e un atleta siciliano partecipano a questa competizione".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare