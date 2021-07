Body builder, ancora una vittoria per Febo Gambacorta: il suo coach è il nisseno Alfonso Curatolo

L'atleta agrigentino è allenato dal coach Alfonso Curatolo,presidente della asd Fitness Club di Caltanissetta con cui ha instaurato un rapporto fraterno

Redazione

22 Luglio 2021 15:36

Febo Gambacorta, atleta e bodybuilder empedoclino, vince la gara Olympia Amateur categoria Men's Physique tenutasi al Casinò di Estoril, in Portogallo, e raggiunge il traguardo più ambito: conquista la Pro Card entrando ufficialmente nel mondo del professionismo. Il giovane, originario di Porto Empedocle, adesso potrà gareggiare nel circuito professionistico mondiale. Con la Pro Card per Gambacorta si aprono le porte del famosissimo “Mister Olympia” la più importante competizione del settore che si svolge a Las Vegas. Gambacorta,non è nuovo alle vittorie: ha collezionato ben cinque primi posti, vincendo anche la gara assoluta in cui si sfidano tutti gli atleti che hanno trionfate nelle rispettive categorie. Il bodybuilder agrigentino è allenato dal coach Alfonso Curatolo,presidente della asd Fitness Club di Caltanissetta con cui ha instaurato un rapporto fraterno.



