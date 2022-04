Cronaca 123

Blitz Ultima Fermata a Gela, il sindaco ringrazia carabinieri e procura: "La stazione liberata dalla paura"

Il primo cittadino Lucio Greco ha sottolineato anche che è compito dei cittadini trovare il coraggio di denunciare

Redazione

Voglio complimentarmi, a nome personale e di tutta la città, con i Carabinieri del reparto territoriale per la brillante operazione che ieri ha portato a tredici arresti, sgominando un collaudato sistema criminale finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel ringraziare i militari dell'Arma per le indagini attente e certosine, mi preme sottolineare anche il fondamentale ruolo di coordinamento dei pm della Procura. A Gela, vengono così assicurati alla giustizia i responsabili di una lunga serie di misfatti e di una rapina a mano armata che hanno avuto come epicentro la zona della stazione ferroviaria. Quello che dovrebbe essere il luogo dedicato agli arrivi e alle partenze, agli abbracci e ai ricongiungimenti, era diventato una piazza per spacciatori senza scrupoli. Un sentito ringraziamento, dunque, agli inquirenti per questa operazione che libera la stazione dalla paura e dalla presenza indesiderata di soggetti dediti ad attività criminali. Sono notizie come questa che dimostrano quello che ho sempre detto: dobbiamo avere fiducia nelle Istituzioni, lo Stato c'è e ci sarà. Noi, però, dobbiamo avere la forza e il coraggio di denunciare e di non abbassare lo sguardo di fronte a chi vorrebbe farci ripiombare nella paura degli anni bui. Questa gente non vincerà, la Gela onesta e per bene è molto più forte.

Il Sindaco

Lucio Greco



