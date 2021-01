Cronaca 334

Blitz "Stella Cadente" a Gela, condannati 16 presunti stiddari. Cgil: "Risarcimento a vittime di incidenti sul lavoro"

Arrivano le prime pesanti condanne nei confronti del clan che stava tentando di riorganizzarsi per impossessarsi del territorio

Redazione

12 Gennaio 2021 11:55

“Dal processo ‘Stella cadente’, con la condanna ieri di 16 appartenenti alla ‘Stidda’ per traffico di stupefacenti ed estorsioni e i riconoscimenti per le parti civili, tra cui la Cgil, viene l’ulteriore conferma che stare dalla parte giusta è socialmente conveniente. E’ evidente che l’illegalità danneggia la collettività e il

mondo del lavoro, è questo che ci ha spinto alla costituzione di parte civile ed è importante che dalla magistratura sia arrivato il doppio riconoscimento, prima con l’ammissione al processo e ora con questa

sentenza”. Lo scrivono in una nota congiunta Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia e Ignazio Giudice, segretario generale della Camera del lavoro di Caltanissetta e segretario organizzativo

della Cgil regionale. I due esponenti sindacali rimarcano “Il valore simbolico dell’evento” e confermano che “il risarcimento ottenuto sarà devoluto alle vittime e ai familiari di incidenti sul lavoro”. “Un plauso alla magistratura che consolida un orientamento importante- concludono Mannino e Giudice- e un ringraziamento ai nostri avvocati,

Giordano e Vizzini, che hanno seguito con passione la vicenda”.

“Dal processo ‘Stella cadente’, con la condanna ieri di 16 appartenenti alla ‘Stidda’ per traffico di stupefacenti ed estorsioni e i riconoscimenti per le parti civili, tra cui la Cgil, viene l’ulteriore conferma che stare dalla parte giusta è socialmente conveniente. E’ evidente che l’illegalità danneggia la collettività e il

mondo del lavoro, è questo che ci ha spinto alla costituzione di parte civile ed è importante che dalla magistratura sia arrivato il doppio riconoscimento, prima con l’ammissione al processo e ora con questa

sentenza”. Lo scrivono in una nota congiunta Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia e Ignazio Giudice, segretario generale della Camera del lavoro di Caltanissetta e segretario organizzativo

della Cgil regionale. I due esponenti sindacali rimarcano “Il valore simbolico dell’evento” e confermano che “il risarcimento ottenuto sarà devoluto alle vittime e ai familiari di incidenti sul lavoro”. “Un plauso alla magistratura che consolida un orientamento importante- concludono Mannino e Giudice- e un ringraziamento ai nostri avvocati,

Giordano e Vizzini, che hanno seguito con passione la vicenda”.

Gela, scatta la zona rossa per 10 giorni. Il sindaco: "La situazione è precipitata. Non avevamo altra scelta"

News Successiva Gela, 40 focolai e 737 casi di Coronavirus. L'Asp di Caltanissetta: va proclamata la zona rossa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare