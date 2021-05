Cronaca 2554

Blitz Pandora a San Cataldo: arrestati quattro imputati. Le condanne sono definitive

I carabinieri hanno arrestato quattro persone accusate, a vario titolo, di estorsione, spaccio e furto

Redazione

22 Maggio 2021 11:29

I Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Caltanissetta hanno arrestato in esecuzione degli ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, quattro persone di San Cataldo: si tratta di C.C., 30enne, dovendo espiare pena anni 2 mesi 9 giorni 18 per il reato di estorsione; A.S., 45enne, dovendo espiare pena anni 1 mesi 3 giorni 17 per reato di tentata estorsione; S.R., 30enne, dovendo espiare pena anni 9 mesi 1 giorni 27 per i reati di furto aggravato ed estorsione e A.G., 41enne, dovendo espiare la pena anni 11 mesi 4 per reati di estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti sono stati emessi in conseguenza della decisione della Corte di Cassazione di dichiarare inammissibili i ricorsi presentati dai quattro imputati, condannati il 17 giugno 2020 dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, nell’ambito dell'inchiesta scaturita dall’operazione “Pandora”, eseguita il 9 luglio 2018 dai Carabinieri di Caltanissetta, che aveva portato all’arresto di 12 persone e al deferimento in stato di libertà di altre 6. I primi tre imputati sono stati associati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, mentre il quarto è stato tradotto al carcere di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.



