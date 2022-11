Cronaca 1035

Blitz "Mare Aperto" a Caltanissetta, il questore Ricifari: "Un'operazione di grande valore"

"Dimostra che il tema merita grande attenzione, scevra da posizioni preconcette e ideologiche" ha detto il questore di Caltanissetta

Redazione

17 Novembre 2022 12:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/blitz-mare-aperto-a-caltanissetta-il-questore-ricifari-unoperazione-di-grande-valore Copia Link Condividi Notizia

"Siamo soddisfatti del risultato colto oggi con il sostegno e la guida della Procura distrettuale nissena. È stato un lavoro investigativo complesso e molto impegnativo che ci ha portato su diverse province e a tutte le ore. Per la Polizia è un risultato di grande valore che dimostra che il tema merita grande attenzione, scevra da posizioni preconcette e ideologiche. Infatti in questo caso era una impresa criminale privata italo-tunisina che usava natanti d’altura e che reinvestiva parte degli utili nel lucroso affare illegale". Lo ha detto il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari commentando l'operazione "Mare Aperto" della Squadra Mobile contro una banda che portava migranti dalla Tunisia in Sicilia salpando dalla costa meridionale dell'isola.



"Siamo soddisfatti del risultato colto oggi con il sostegno e la guida della Procura distrettuale nissena. È stato un lavoro investigativo complesso e molto impegnativo che ci ha portato su diverse province e a tutte le ore. Per la Polizia è un risultato di grande valore che dimostra che il tema merita grande attenzione, scevra da posizioni preconcette e ideologiche. Infatti in questo caso era una impresa criminale privata italo-tunisina che usava natanti d'altura e che reinvestiva parte degli utili nel lucroso affare illegale". Lo ha detto il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari commentando l'operazione "Mare Aperto" della Squadra Mobile contro una banda che portava migranti dalla Tunisia in Sicilia salpando dalla costa meridionale dell'isola.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare