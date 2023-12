Cronaca 1346

Blitz contro la mafia a Niscemi, nel mirino anche tre poliziotti: avevano lasciato la testa di un maiale davanti casa di uno di loro

Progettati anche incendi d'auto e spari contro l'abitazione di altri due poliziotti. Progetti che erano sempre stati sventati dai carabinieri

Redazione

21 Dicembre 2023 14:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/blitz-contro-la-mafia-a-niscemi-nel-mirino-anche-tre-poliziotti-avevano-lasciato-la-testa-di-un-maiale-davanti-casa-di-uno-di-loro Copia Link Condividi Notizia

Disarticolata la famiglia mafiosa di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nel corso del blitz di questa mattina dei carabinieri che ha portato all’arresto di 28 persone e la sospensione dal servizio di un appuntato dei carabinieri. Sono accusati, a vario titolo, dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, favoreggiamento personale, violenza privata, minaccia e minaccia a pubblico ufficiale, illecita concorrenza con minaccia e violenza, incendio, porto e detenzione di armi e munizionamento, ricettazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza. Un contesto territoriale caratterizzato da uno spietato ricorso alla violenza e all’imposizione del pizzo a commercianti ed imprenditori che venivano costantemente minacciati. Una delle vittime aveva osato ribellarsi 10 anni prima e così il capo mandamento - Alberto Musto secondo gli investigatori - aveva deciso che doveva morire. Nel corso delle indagini sono emerse anche minacce e intimidazioni dirette ad appartenenti delle forze di polizia. Gli indagati avevano lasciato una testa di maiale davanti al portone di ingresso dell’abitazione di un poliziotto e avevano anche progettato, ma non sono a riusciti a portarli a termine, l’incendio di un’autovettura e colpi di arma da fuoco contro le abitazioni di altri esponenti delle forze dell’ordine. Tentativi che sono stati sempre anticipanti e sventati dai carabinieri.



Disarticolata la famiglia mafiosa di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nel corso del blitz di questa mattina dei carabinieri che ha portato all'arresto di 28 persone e la sospensione dal servizio di un appuntato dei carabinieri. Sono accusati, a vario titolo, dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, favoreggiamento personale, violenza privata, minaccia e minaccia a pubblico ufficiale, illecita concorrenza con minaccia e violenza, incendio, porto e detenzione di armi e munizionamento, ricettazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza. Un contesto territoriale caratterizzato da uno spietato ricorso alla violenza e all'imposizione del pizzo a commercianti ed imprenditori che venivano costantemente minacciati. Una delle vittime aveva osato ribellarsi 10 anni prima e così il capo mandamento - Alberto Musto secondo gli investigatori - aveva deciso che doveva morire. Nel corso delle indagini sono emerse anche minacce e intimidazioni dirette ad appartenenti delle forze di polizia. Gli indagati avevano lasciato una testa di maiale davanti al portone di ingresso dell'abitazione di un poliziotto e avevano anche progettato, ma non sono a riusciti a portarli a termine, l'incendio di un'autovettura e colpi di arma da fuoco contro le abitazioni di altri esponenti delle forze dell'ordine. Tentativi che sono stati sempre anticipanti e sventati dai carabinieri.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare