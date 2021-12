80

Blitz antimafia a Gela, sindaco ringrazia polizia e Dda: "Gli anni bui non torneranno più"

Il sindaco ringrazia la Squadra Mobile e la Dda per il duro colpo inferto al clan Rinzivillo

Redazione

01 Dicembre 2021 14:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/blitz-antimafia-a-gela-sindaco-ringrazia-polizia-e-dda- Copia Link Condividi Notizia

"Desidero esprimere un plauso alla Squadra Mobile e alla Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta per l’operazione condotta nelle ultime ore, che ha portato agli arresti di tre appartenenti al clan Rinzivillo per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso". E' quanto afferma il sindaco di Gela Lucio Greco. "Solo pochi giorni fa abbiamo celebrato la memoria di Gaetano Giordano, assassinato nel 1992 per essersi ribellato al racket e al pizzo, e leggere, adesso, di minacce del calibro di «Chiudi o ti uccidiamo» (sono infatti di questo tenore le frasi intercettate e rivolte ad un commerciante di ortofrutta della nostra città per costringerlo a chiudere la propria attività) fa rabbia e alimenta la voglia di giustizia.

Per arrivare al risultato importante di oggi, gli inquirenti hanno condotto delle complesse attività investigative, a rischio, come sempre, della propria vita e senza risparmiarsi. La città ha bisogno di sapere che a guardarle le spalle e a proteggerla ci sono tante persone orgogliose della divisa che indossano e pronte ad onorarla in qualsiasi momento. Tutto questo alimenta la fiducia nelle Istituzioni e permette di guardare al futuro con più serenità. Gela ha pagato un prezzo altissimo al malaffare e alla criminalità organizzata, e deve poter credere con fermezza che gli anni bui non torneranno. Un ringraziamento, quindi, a questi uomini e a queste donne dello Stato.



"Desidero esprimere un plauso alla Squadra Mobile e alla Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta per l'operazione condotta nelle ultime ore, che ha portato agli arresti di tre appartenenti al clan Rinzivillo per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso". E' quanto afferma il sindaco di Gela Lucio Greco. "Solo pochi giorni fa abbiamo celebrato la memoria di Gaetano Giordano, assassinato nel 1992 per essersi ribellato al racket e al pizzo, e leggere, adesso, di minacce del calibro di «Chiudi o ti uccidiamo» (sono infatti di questo tenore le frasi intercettate e rivolte ad un commerciante di ortofrutta della nostra città per costringerlo a chiudere la propria attività) fa rabbia e alimenta la voglia di giustizia. Per arrivare al risultato importante di oggi, gli inquirenti hanno condotto delle complesse attività investigative, a rischio, come sempre, della propria vita e senza risparmiarsi. La città ha bisogno di sapere che a guardarle le spalle e a proteggerla ci sono tante persone orgogliose della divisa che indossano e pronte ad onorarla in qualsiasi momento. Tutto questo alimenta la fiducia nelle Istituzioni e permette di guardare al futuro con più serenità. Gela ha pagato un prezzo altissimo al malaffare e alla criminalità organizzata, e deve poter credere con fermezza che gli anni bui non torneranno. Un ringraziamento, quindi, a questi uomini e a queste donne dello Stato.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare