Black Friday: per acquisti sicuri e per non cadere nelle truffe i consigli della Polizia Postale

Black Friday: per acquisti sicuri e per non cadere nelle truffe i consigli della Polizia Postale

Questo è un periodo estremamente fertile per il consumarsi di truffe ai danni dei consumatori

Redazione

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online - Italia” con un post riguarda il Black Friday. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che il Il Black Friday con le sue offerte imperdibili è un periodo estremamente fertile per il consumarsi di truffe ai danni dei consumatori resi vulnerabili dalla corsa all’acquisto del prodotto più conveniente e maggiormente scontato.I nostri consigli per non cadere nelle truffe

UTILIZZARE UNA CONNESSIONE SICURA: preferire la rete di casa, evitando di procedere agli acquisti navigando su reti WiFi aperte. AVVALERSI DI SITI AFFIDABILI: verificare l’uso del protocollo https; controllare con attenzione che la URL sia corretta e che sul sito siano presenti le informazioni necessarie alla sua identificazione. Buona prassi è leggere le recensioni di altri clienti sul rivenditore e sul prodotto. DIFFIDARE DI OFFERTE ESTREMAMENTE VANTAGGIOSE: il metodo più utilizzato dai truffatori è proporre occasioni imperdibili inviando e-mail e messaggi che inducono la vittima a raggiungere l’annuncio cliccando su link allegati. Verificare le offerte direttamente sul sito ufficiale evitando di utilizzare i link o QRcode suggeriti nel messaggio.

PRESTARE ATTENZIONE AL METODO DI PAGAMENTO: prediligere l’uso di una carta di credito prepagata con una ricarica dell’importo necessario all’acquisto. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.



