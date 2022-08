Eventi 161

Birra e street food: gran finale del "Summer Tour" di Birrocco al lungomare di Gela

In piazza per la prima volta per degustare le birre artigianali e ballare fino a tarda ora

Redazione

Migliaia di presenze e un entusiasmo che non accenna a placarsi: tutti pronti dal 26 al 28 agosto per il gran finale del “Summer Tour” di Birrocco, il festival siciliano delle birre artigianali e dello street food, che per la prima volta approda a Gela. L’iniziativa nel corso dell'estate ha popolato il litorale del Sud Est siciliano con incontri, musica e degustazioni, coinvolgendo esperti del settore e appassionati, attirando curiosi, turisti e residenti con un'offerta variegata di birre artigianali siciliane e nazionali, sempre accompagnata dalla proposta golosa del cibo di strada verace.

Adesso, grazie al Comune di Gela, un’altra tappa da non perdere. Forte della partecipazione di decine di produttori artigianali da tutta Italia, il festival, giunto alla settima edizione, da anni ormai ha conquistato appassionati e intenditori, ampliando anche la sua offerta. Il gran finale dell'edizione 2022 si svilupperà nel lungomare di Gela, come sempre tra degustazioni di birre artigianali e incontri, ma anche momenti per ballare tutti insieme. La line up accontenta tutti i gusti. Venerdì 26 agosto grande attesa per lo special guest Daniele Tighino che condividerà il main stage con Mc Casty e Orazio Cattuto, sabato 27 agosto il ritmo sarà scandito da Angio Music, Erre, Matteo Italiano e Nyco e poi conclusione in musica domenica 28 agosto con Maurizio Lessi, Eugenio Ferrara, Feel Project e Matteo Italiano. “Birrocco”, con la sua proposta variegata e selezionata, si inserisce perfettamente nel contesto di un settore, quello della birra artigianale, che nell'ultimo decennio ha decisamente attirato l'attenzione dei consumatori. Alla domanda crescente del pubblico fa fronte un'offerta sempre più interessante da parte dei produttori del settore, moltiplicatisi in Italia e in Sicilia in particolare, che, grazie alla ricerca continua, confermano il carattere identitario del prodotto, proponendo oggi prodotti di qualità, espressivi, oltre che della filosofia del birrificio, anche degli aromi e dei sapori del territorio da cui provengono.



