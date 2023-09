Cronaca 1232

Bimbo muore dopo essere stato travolto dal cartongesso: disposta l'autopsia

Il piccolo è morto nonostante ogni tentativo di rianimazione. Sconvolta la famiglia

Redazione

E’ avvenuto davanti alla madre del piccolo l’incidente domestico che ha portato un bambino di 17 mesi alla morte nella serata di sabato. Accade a Montemurlo in un’abitazione. Il piccolo sarebbe stato travolto da pannelli di cartongesso che servivano per un successivo intervento edilizio. Ancora da capire la dinamica. L’incidente è accaduto davanti agli occhi della donna.

E’ stata lei a chiamare il 118. Il personale sanitario ha soccorso il piccolo. C’è stata una corsa disperata all’ospedale Santo Stefano di Prato e quindi all’ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo è morto nonostante ogni tentativo di rianimazione. Sconvolta la famiglia, a cui si stringe tutta Montemurlo, sotto shock per l’accaduto. La procura ha aperto un fascicolo. I carabinieri hanno eseguito una serie di accertamenti nell’abitazione mentre sul corpo del piccolo sarà svolta l’autopsia.



