Bimbo intossicato da hashish a Palermo: l'assessore Volo gli fa visita in ospedale

"Il fenomeno dei bambini intossicati da stupefacenti è purtroppo sempre più frequente" – ha detto Volo

Redazione

L'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha fatto visita questa mattina al bimbo di 13 mesi ricoverato all'Ospedale Di Cristina di Palermo per aver ingerito cannabinoidi. "Il fenomeno dei bambini intossicati da stupefacenti è purtroppo sempre più frequente – ha detto Volo - e va affrontato in maniera sistematica. Per questo, tra gli impegni che voglio portare avanti nell'ambito della prevenzione, ci sarà un'attenzione particolare a questo problema: nelle strutture territoriali che potenzieremo si avvierà un'attività di informazione, rivolta ai genitori che assumono queste sostanze, sui rischi che corrono i più piccoli e su come evitarli".



