Bimbo di un anno si ustiona con l'acqua bollente: trasportato a Catania in elisoccorso

Cronaca 708

Bimbo di un anno si ustiona con l'acqua bollente: trasportato a Catania in elisoccorso

Il bimbo, residente a Vita, nel trapanese, si è procurato le ferite con acqua calda durante un incidente domestico

Redazione

10 Giugno 2021 19:52

Ustioni di 2° grado e trasferimento in elisoccorso all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania per T.S., un bambino di appena un anno residente a Vita, nel Trapanese. Il bimbo si è procurato le ferite con acqua calda durante un incidente domestico. Dapprima è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Salemi, poi a Castelvetrano. Dopo il primo intervento dei medici dell'area d'emergenza, il bimbo è stato trasportato in elisoccorso presso il centro grandi ustioni del 'Cannizzaro' di Catania, vista la mancanza di posti al centro ustioni del 'Civico' di Palermo.(Gds.it)



Ustioni di 2° grado e trasferimento in elisoccorso all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania per T.S., un bambino di appena un anno residente a Vita, nel Trapanese. Il bimbo si è procurato le ferite con acqua calda durante un incidente domestico. Dapprima è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Salemi, poi a Castelvetrano. Dopo il primo intervento dei medici dell'area d'emergenza, il bimbo è stato trasportato in elisoccorso presso il centro grandi ustioni del 'Cannizzaro' di Catania, vista la mancanza di posti al centro ustioni del 'Civico' di Palermo.(Gds.it)

Ti potrebbero interessare