Bimbo di quattro anni annega in un acquapark a Monopoli

Il piccolo potrebbe aver urtato il capo, per poi cadere in acqua

Redazione

Un bambino di quattro anni e mezzo è annegato all'interno di un acquapark a Monopoli, in provincia di Bari. Il piccolo era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano all'interno della struttura. Mentre stava effettuando alcuni giochi d'acqua, secondo una prima ricostruzione, il piccolo potrebbe aver urtato il capo, per poi cadere in acqua. Al momento i carabinieri che indagano sull'accaduto stanno eseguendo ogni accertamento per definire l'esatta dinamica dell'incidente. Vano è stato il tentativo di rianimare il bimbo trasportandolo in ospedale dopo i primi soccorsi già effettuati sul posto.



