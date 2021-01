Cronaca 363

Bimbo di due anni precipita dal balcone, è grave. Nel 2017 il fratellino morì nello stesso modo

E' successo a Imperia. Il piccolo è caduto dal balcone del secondo piano di una palazzina. Adesso è ricoverato in gravi condizioni

Redazione

18 Gennaio 2021 10:49

Imperia, bambino di due anni cade dal balcone, è grave. Nel 2017 il fratellino morì nello stesso modoUn bambino di due anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere caduto dal balcone di casa, posto al secondo piano di una palazzina. È accaduto a Imperia. Nel luglio 2017 il fratellino, che aveva due anni e mezzo, era morto per un incidente dalle stesse dinamiche. (Il Messaggero)





