Cronaca 2092

Bimbo di 5 anni scomparso, lo cercano tutti: era nell'armadio che dormiva

Paura ieri sera a Salerno per l'allarme dei genitori di Alfredo

Redazione

Dormiva in un armadio e non ha sentito i genitori che lo chiamavano. Anche quando le urla sono state di disperazione. Era nascosto in casa, ma a Salerno per ore l'hanno cercato tutti e ovunque. E' stato trovato ieri sera il piccolo Alfredo Ascione, il bambino di 5 anni scomparso a Salerno e che si era pensato fosse uscito dalla sua abitazione senza essere visto. Le ricerche hanno visto coinvolte le forze dell'ordine tra Carabinieri, Polizia e agenti della Municipale ma anche i tantissimi residenti della zona che si sono precipitati in strada per cercarlo a piedi, in auto e in scooter.

È stato lui stesso a correre dalla mamma e si è affacciato alla finestra, salutando le tante persone sotto casa che lo avevano cercato per ore. Sui social il comandante della Compagnia dei carabinieri di Salerno, Antonio Corvino, ha voluto ringraziare quanti si sono prodigati per la causa. “Grazie a tutti, grazie al cuore grande di Salerno. Il bambino “scomparso” è stato ritrovato e sta bene..ci ha solo fatto spaventare un po’. Vedervi per le strade, a piedi, in moto, in macchina a cercare tutti insieme è stato bellissimo. Insieme, tutto pesa meno”.



