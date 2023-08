Cronaca 506

Bimbo di 4 anni muore dopo 8 giorni di ricovero a Palermo, sindaco di Menfi proclama lutto cittadino

Il piccolo alcuni giorni fa è stato trasportato al pronto soccorso di Sciacca con un forte mal di pancia e dopo i primi accertamenti trasferito al Di Cristina

Redazione

Giallo per la morte di un bambino di 4 anni, dopo un ricovero di circa otto giorni all'ospedale dei bambini "Di Cristina" di Palermo. Il piccolo alcuni giorni fa è stato trasportato al pronto soccorso di Sciacca con un forte mal di pancia. Dopo i primi accertamenti è stato deciso di trasferirlo a Palermo e inizialmente è stato ricoverato in reparto. Le condizioni del piccolo, però, sono peggiorate e il bimbo è stato portato in Rianimazione.

Al momento non si conosce la causa del decesso, se si sia trattato di un virus o di altro. Intanto, a Menfi, è choc tra la comunità. Ieri il sindaco e il vicesindaco di Menfi si sono recati all'ospedale Di Cristina di Palermo per stringersi attorno al dolore della famiglia e il primo cittadino, Vito Clemente, ha comunicato di proclamare il lutto cittadino: "La comunità di Menfi piange la scomparsa di Gioele Palminteri - scrive Clemente -. Domani mattina (oggi, ndr) adotterò l'ordinanza per proclamare il lutto cittadino e, di conseguenza, tutti gli eventi in programma per Porto Palo in festa saranno annullati. L'amministrazione comunale dispiaciuta e addolorata esprime le proprie condoglianze alla famiglia Palminteri".



