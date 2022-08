Cronaca 959

Bimbo di 3 anni ferito da un proiettile esploso da una guardia giurata: è grave

Il bambino era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile

Redazione

16 Agosto 2022 09:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/bimbo-di-3-anni-ferito-da-un-proiettile-esploso-da-una-guardia-giurata-e-grave Copia Link Condividi Notizia

Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È accaduto ieri sera a Cortefranca in provincia di Brescia. Il bambino era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile. Ancora da capire perché la guardia giurata abbia sparato. L’uomo al momento si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che indagano.



Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È accaduto ieri sera a Cortefranca in provincia di Brescia. Il bambino era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile. Ancora da capire perché la guardia giurata abbia sparato. L'uomo al momento si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che indagano.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare