Cronaca 316

Bimbo di 3 anni dimenticato sullo scuolabus per 3 ore: aperta un'indagine

Quando è stato ritrovato era disperato, in stato di agitazione, e molto accaldato a causa del forte sole

Redazione

12 Ottobre 2023 21:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/bimbo-di-3-anni-dimenticato-sullo-scuolabus-per-3-ore-aperta-unindagine Copia Link Condividi Notizia

Tragedia sfiorata a Bari, dove un bambino di tre anni e mezzo è stato dimenticato a bordo di uno scuolabus per tre ore. Il mezzo si occupa del trasporto dei bambini per conto di una scuola dell'Infanzia del quartiere San Paolo di Bari. Alle 9 del mattino, stando al racconto della mamma del piccolo, il pulmino scolastico ha terminato il giro previsto, ma il bambino è rimasto a bordo, seduto nelle ultime file. E' stato ritrovato solo alle 12, alla fine delle lezioni: era disperato, in stato di agitazione, e molto accaldato a causa del forte sole e del caldo che si era generato all'interno dello scuolabus chiuso.

I fatti - L'episodio risale alla mattina di mercoledì. Secondo quanto riportato dalla mamma, lo aveva accompagnato alla fermata dello scuolabus, che avrebbe dovuto portarlo alla scuola dell’infanzia Lopopolo in viale Lazio, che fa parte dell'istituto comprensivo Falcone-Borsellino. Nel plesso, però, il piccolo non è mai arrivato, forse perché si è addormentato e nessuno – né l’assistente né l’autista – si sono accorti che non è sceso insieme agli altri ma è rimasto sul mezzo. Lo scuolabus è stato quindi portato in una piazzola di sosta nei pressi di viale Europa e lì parcheggiato fino all’ora in cui si è mosso per andare a riprendere i bimbi, intorno alle 12. In quel momento l’autista ha scoperto che c’era un bambino chiuso dentro. La mamma ha raccontato che il bambino avrebbe provato ad attirare l'attenzione dall'interno del bus chiuso, battendo le mani sui vetri del mezzo. Nessuno però lo avrebbe notato. A causa del caldo e della stanchezza, il piccolo si sarebbe addormentato e sarebbe, infine, stato ritrovato quando alla fine delle lezioni hanno aperto il bus. Per fortuna sembra che avesse con sé una borraccina con l'acqua che, probabilmente, ha contribuito a evitare la tragedia.

La denuncia dei genitori - I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Nei criteri organizzativi stabiliti dal Comune di Bari sul trasporto scolastico si legge che "l'amministrazione comunale garantisce la presenza di un assistente su tutti gli scuolabus. Gli assistenti, oltre alle prestazioni di sorveglianza durante il percorso, procedono alla verifica dei titoli di viaggio, quotidianamente, curano le operazioni di salita e discesa degli alunni, provvedono all'accompagnamento degli alunni all'ingresso, posto sulla strada principale, delle scuole dopo l'apertura delle stesse e sui marciapiedi dei punti di raccolta al riparo dal traffico veicolare". Le indagini e gli accertamenti dell'Arma dei carabinieri sono in corso: l’autista, scrive la Repubblica, è stato temporaneamente sospeso dal servizio mentre l’accompagnatrice, alla quale spetta il compito di portare i bambini a bordo e poi in classe, è stata licenziata, in attesa di chiarire precisamente le loro responsabilità nell’episodio che potrebbe avere anche risvolti penali.

Le indagini - "Erano presenti due persone, come accade normalmente, un autista e una assistente preposta al controllo dei bambini. In questo momento abbiamo avviato un'istruttoria per acquisire tutte le informazioni. Siamo in attesa di averle", dice all'Adnkronos l’assessora alle Politiche educative e giovanili del Comune di Bari Paola Romano. "Sul pullman - aggiunge - è presente il gps, quindi possiamo monitorare le fermate, gli spostamenti, l'accensione e lo spegnimento della macchina, la presenza a bordo dell'assistente", aggiunge. "Abbiamo richiesto un verbale alla scuola. Ascolteremo innanzitutto l'azienda e poi applicheremo, nel caso in cui fosse confermata la responsabilità, una sanzione che varia da quella economica fino alla risoluzione del contratto. Siamo in attesa di informazioni".

Il piccolo sta bene - Il bimbo, dopo il ritrovamento, è stato subito riportato a casa. E' in buone condizioni di salute ma ancora molto spaventato.



Tragedia sfiorata a Bari, dove un bambino di tre anni e mezzo è stato dimenticato a bordo di uno scuolabus per tre ore. Il mezzo si occupa del trasporto dei bambini per conto di una scuola dell'Infanzia del quartiere San Paolo di Bari. Alle 9 del mattino, stando al racconto della mamma del piccolo, il pulmino scolastico ha terminato il giro previsto, ma il bambino è rimasto a bordo, seduto nelle ultime file. E' stato ritrovato solo alle 12, alla fine delle lezioni: era disperato, in stato di agitazione, e molto accaldato a causa del forte sole e del caldo che si era generato all'interno dello scuolabus chiuso. I fatti - L'episodio risale alla mattina di mercoledì. Secondo quanto riportato dalla mamma, lo aveva accompagnato alla fermata dello scuolabus, che avrebbe dovuto portarlo alla scuola dell'infanzia Lopopolo in viale Lazio, che fa parte dell'istituto comprensivo Falcone-Borsellino. Nel plesso, però, il piccolo non è mai arrivato, forse perché si è addormentato e nessuno - né l'assistente né l'autista - si sono accorti che non è sceso insieme agli altri ma è rimasto sul mezzo. Lo scuolabus è stato quindi portato in una piazzola di sosta nei pressi di viale Europa e lì parcheggiato fino all'ora in cui si è mosso per andare a riprendere i bimbi, intorno alle 12. In quel momento l'autista ha scoperto che c'era un bambino chiuso dentro. La mamma ha raccontato che il bambino avrebbe provato ad attirare l'attenzione dall'interno del bus chiuso, battendo le mani sui vetri del mezzo. Nessuno però lo avrebbe notato. A causa del caldo e della stanchezza, il piccolo si sarebbe addormentato e sarebbe, infine, stato ritrovato quando alla fine delle lezioni hanno aperto il bus. Per fortuna sembra che avesse con sé una borraccina con l'acqua che, probabilmente, ha contribuito a evitare la tragedia. La denuncia dei genitori - I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Nei criteri organizzativi stabiliti dal Comune di Bari sul trasporto scolastico si legge che "l'amministrazione comunale garantisce la presenza di un assistente su tutti gli scuolabus. Gli assistenti, oltre alle prestazioni di sorveglianza durante il percorso, procedono alla verifica dei titoli di viaggio, quotidianamente, curano le operazioni di salita e discesa degli alunni, provvedono all'accompagnamento degli alunni all'ingresso, posto sulla strada principale, delle scuole dopo l'apertura delle stesse e sui marciapiedi dei punti di raccolta al riparo dal traffico veicolare". Le indagini e gli accertamenti dell'Arma dei carabinieri sono in corso: l'autista, scrive la Repubblica, è stato temporaneamente sospeso dal servizio mentre l'accompagnatrice, alla quale spetta il compito di portare i bambini a bordo e poi in classe, è stata licenziata, in attesa di chiarire precisamente le loro responsabilità nell'episodio che potrebbe avere anche risvolti penali. Le indagini - "Erano presenti due persone, come accade normalmente, un autista e una assistente preposta al controllo dei bambini. In questo momento abbiamo avviato un'istruttoria per acquisire tutte le informazioni. Siamo in attesa di averle", dice all'Adnkronos l'assessora alle Politiche educative e giovanili del Comune di Bari Paola Romano. "Sul pullman - aggiunge - è presente il gps, quindi possiamo monitorare le fermate, gli spostamenti, l'accensione e lo spegnimento della macchina, la presenza a bordo dell'assistente", aggiunge. "Abbiamo richiesto un verbale alla scuola. Ascolteremo innanzitutto l'azienda e poi applicheremo, nel caso in cui fosse confermata la responsabilità, una sanzione che varia da quella economica fino alla risoluzione del contratto. Siamo in attesa di informazioni".

Il piccolo sta bene - Il bimbo, dopo il ritrovamento, è stato subito riportato a casa. E' in buone condizioni di salute ma ancora molto spaventato.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare