Cronaca 373

Bimbo di 2 anni ricoverato a Palermo dopo aver ingerito dell'hashish: è stato soccorso dai genitori

Di quanto accaduto è stata informata la Procura che ha aperto un fascicolo per chiarire i contorni della vicenda

Redazione

16 Febbraio 2021 18:38

Un bimbo di 2 anni è finito al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo per aver ingerito hashish, domenica scorsa. Il piccolo è stato ricoverato al pronto soccorso dov'è arrivato accompagnato dai genitori in auto. I primi esami eseguiti avrebbero evidenziato nel sangue un alto tasso di Thc.Durante il ricovero i medici hanno segnalato il caso alla polizia. Di quanto accaduto è stata informata la Procura che ha aperto un fascicolo per chiarire i contorni della vicenda, cercando di accertare eventuali responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto vigilare sul bambino.



Un bimbo di 2 anni è finito al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo per aver ingerito hashish, domenica scorsa. Il piccolo è stato ricoverato al pronto soccorso dov'è arrivato accompagnato dai genitori in auto. I primi esami eseguiti avrebbero evidenziato nel sangue un alto tasso di Thc.Durante il ricovero i medici hanno segnalato il caso alla polizia. Di quanto accaduto è stata informata la Procura che ha aperto un fascicolo per chiarire i contorni della vicenda, cercando di accertare eventuali responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto vigilare sul bambino.



Fontane di lava e imponenti emissioni di cenere: lo spettacolo dell'Etna oggi visibile anche da Caltanissetta

News Successiva Coronavirus, in Sicilia risalgono i casi: 625 positivi in più. Scendono i ricoveri, 22 le vittime

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare