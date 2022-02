Cronaca 463

Bimbo di 2 anni precipita dall'ottavo piano e muore: la tragedia si è consumata a Torino

Il piccolo è precipitato da una finestra mentre si trovava a casa dei nonni

Redazione

Tragedia questa mattina in via Pacini, nella parte nord di Torino, dove un bimbo di soli due anni, è caduto dall’ottavo piano. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri, pare che si sia trattato di un incidente. Gli accertamenti per verificare dinamica e modalità della caduta costata la vita al piccolo sono in corso. Il bimbo di origini marocchine, secondo una prima ricostruzione, è precipitato da una finestra, mentre si trovava a casa dei nonni. Il piccolo è stato rianimato per oltre un’ora dai volontari della Croce Verde di Villastellone, ma le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi ed è morto fra le braccia dei soccorritori. In base alle prime ricostruzioni dei carabinieri, sembra essersi trattato di un incidente, ma la dinamica è ancora da ricostruire

Lo scorso 14 gennaio una bambina di tre anni, Fatima, è deceduta precipitando dal quinto piano di un palazzo del centro di Torino. Per la sua morte si trova in carcere, con l’accusa di omicidio colposo, il compagno della mamma, Azhar Mohssine, a cui sarebbe sfuggita durante un tragico gioco.(Gds.it)



