Cronaca 680

Bimbo di 12 anni rimane con la mano incastrata nell'impastatrice: inviato elisoccorso da Caltanissetta

Sul posto è stata necessaria anche una squadra dei vigili del fuoco per disincatrare il ragazzino

Rita Cinardi

06 Novembre 2021 09:38

Intervento dell'equipe dell'elisoccorso del 118 di Caltanissetta ieri pomeriggio a Cammarata. La chiamata alla centrale è arrivata da una pasticceria dove un bambino di 12 anni, figlio dei titolari, è rimasto con la mano incastrata tra il vassoio e il pezzo fisso dell'impastatrice. Nonostante le condizioni meteo avverse, per via della forte nebbia, il bravo pilota dell'elisoccorso è riuscito ad atterrare e l'equipe dell'elisoccorso, con in testa il medico rianimatore, ha potuto mettere in salvo il bambino. Sul posto è stata necessaria anche una squadra dei vigili del fuoco per disincatrare il ragazzino. Quando il medico dell'elisoccorso è arrivato il bimbo era sotto shock per via del dolore dovuto alla compressione che ormai durava da mezz'ora. Il medico ha proceduto alla stabilizzazione mentre tranquillizzava il 12enne che una volta disincastrato è stato condotto al Sant'Elia. Adesso il ragazzino sta bene.



