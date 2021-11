Cronaca 1565

Bimbo di 10 anni ucciso con una coltellata: ad ammazzare il piccolo sarebbe stato il padre

La tragedia si è consumata in provincia di Viterbo. Il padre era ricoverato per Covid ma si sarebbe allontanato dall'ospedale

Redazione

Un bambino di 10 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in casa a Cura di Vetralla, vicino Viterbo.Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione c'era anche il padre, 44enne polacco, in stato di incoscienza. L'uomo si sarebbe allontanato da un ospedale della Capitale dove era ricoverato per Covid. E' quanto ricostruito finora dagli investigatori. L'uomo, portato ora di nuovo in ospedale, aveva un divieto di avvicinamento alla famiglia. I carabinieri stanno ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto nell'appartamento di una palazzina di due piani.

Sembrerebbe che la madre non fosse presente quando il bambino è stato colpito. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. (Ansa)



