Bimbo chiuso in macchina: carabiniere eroe lo salva

Cronaca 124

Bimbo chiuso in macchina: carabiniere eroe lo salva

L'episodio a Siracusa, il padre era nel panico perché si era attivata la chiusura centralizzata

Redazione

28 Ottobre 2023 11:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/bimbo-chiuso-in-macchina-carabiniere-eroe-lo-salva Copia Link Condividi Notizia

Un carabiniere fuori servizio ha soccorso un bimbo di 3 anni rimasto accidentalmente chiuso all’interno dell’auto del padre di fronte ad un asilo a Siracusa. Il militare ha notato il genitore del piccolo, in preda al panico, che cercava di aprire lo sportello della sua auto per liberare il figlio rimasto prigioniero nella vettura a causa dell’attivazione automatica della chiusura centralizzata, mentre le chiavi erano all’interno del mezzo. Il carabiniere ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. In pochi minuti i soccorritori hanno liberato il piccolo.



Un carabiniere fuori servizio ha soccorso un bimbo di 3 anni rimasto accidentalmente chiuso all'interno dell'auto del padre di fronte ad un asilo a Siracusa. Il militare ha notato il genitore del piccolo, in preda al panico, che cercava di aprire lo sportello della sua auto per liberare il figlio rimasto prigioniero nella vettura a causa dell'attivazione automatica della chiusura centralizzata, mentre le chiavi erano all'interno del mezzo. Il carabiniere ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. In pochi minuti i soccorritori hanno liberato il piccolo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare