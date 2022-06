Bimbo cade in piscina nel palermitano, le sue condizioni sono disperate

Bimbo cade in piscina nel palermitano, le sue condizioni sono disperate

L'allarme è stato lanciato da un vicino che ha visto galleggiare a faccia in giù il piccolo

Redazione

Un bambino di sette anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto in una piscina a Villagrazia di Carini, sul litorale palermitano. L'allarme è stato lanciato da un vicino che ha visto galleggiare a faccia in giù il piccolo nella piscina di una residenza di Villagrazia di Carini, il Parco degli Ulivi. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi; un'ambulanza del 118 ha trasferito il bimbo nell'ospedale palermitano di Villa Sofia. Le sue condizioni vengono definite disperate dai sanitari. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Carini che hanno avviato le prime indagini. Ieri un altro bambino di quattro anni, Brian Puccio, era annegato mentre faceva il bagno davanti alla zona industriale di Termini Imerese davanti ai suoi genitori. (ANSA).



