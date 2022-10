Cronaca 1113

Bimba salva per miracolo dopo essere stata lanciata dal terzo piano dal padre

Le indagini dei Carabinieri del reparto operativo di Salerno: la piccola di 2 anni sta bene

Redazione

Una bimba di Fisciano salva per miracolo dopo un volo dal terzo piano ed il padre in carcere per tentato omcidio. La tragedia si è sfiorata in un piccolo centro della provincia di Salerno in cui è presente un campus universitario. A chiedere l'intervento di soccorso per la piccola sono stati i residenti della zona e quando sono giunti i soccorritori dell'associazione "La Solidarietà" hanno trovato la bimba cosciente che piangeva ed era spaventata. Subito trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno è stata trasferita al Santono di Napoli dove i medici l'hanno sottoposta ad intervento per una frattura all'omero. A quanto pare il volo è stata attutito da una rete in ferro antistante il luogo in cui la piccola è stata ritrovata.

I militari della compagnia di Mercato San Severino e quelli del reparto operativo di Salerno, guidati dai comandanti Massimo Avallone e Luigi Aureli, hanno subito avviato le indagini ed i sospetti sono ricaduti sul padre della bambina anche se non è chiaro perché possa aver compiuto un gesto simile. All'interno dell'appartamento sono stati effettuati anche dei sopralluoghi della scientifica. Non si conosce ancora il movente del gesto, ma per il sostituto procuratore presso il Tribunale di Nocera a lanciare la piccola dal terzo piano è stato il padre di 40 anni ora in cercere.



