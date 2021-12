Cronaca 1426

Bimba di un anno perde i sensi mentre gioca e muore: tragedia a Rosolini

La piccola è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Di Maria di Avola dove sarà eseguita l'autopsia

Redazione

12 Dicembre 2021 12:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/bimba-di-un-anno-perde-i-sensi-mentre-gioca-e-muore-tragedia-a-rosolini Copia Link Condividi Notizia

Perde i sensi mentre gioca con la sorella, si accascia e muore. Una tragedia che ha colpito una bambina di un anno e dieci mesi di Rosolini la cui morte è avvolta dal mistero.La famiglia, di origini marocchine ma residente da tempo in provincia di Siracusa, ha immediatamente chiamato i soccorsi che però si sono rivelati inutili. Non c'è stato più nulla da fare per la piccola.

La bambina è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Di Maria di Avola dove sarà eseguita l'autopsia che si spera possa fare chiarezza sulle cause del decesso. Sulla vicenda, sulla quale indagano i carabinieri, la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Dai primi accertamenti sembra che la giovane vittima da alcuni giorni non fosse in buona salute: vomitava ed era sottoposta ad una cura di antibiotici per un raffreddore. Sulla tragedia è intervenuto anche il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola: "Ho il cuore spezzato - dice il primo cittadino -. Vedremo nelle prossime ore cosa è accaduto". (Gds.it)



Perde i sensi mentre gioca con la sorella, si accascia e muore. Una tragedia che ha colpito una bambina di un anno e dieci mesi di Rosolini la cui morte è avvolta dal mistero.La famiglia, di origini marocchine ma residente da tempo in provincia di Siracusa, ha immediatamente chiamato i soccorsi che però si sono rivelati inutili. Non c'è stato più nulla da fare per la piccola. La bambina è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Di Maria di Avola dove sarà eseguita l'autopsia che si spera possa fare chiarezza sulle cause del decesso. Sulla vicenda, sulla quale indagano i carabinieri, la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Dai primi accertamenti sembra che la giovane vittima da alcuni giorni non fosse in buona salute: vomitava ed era sottoposta ad una cura di antibiotici per un raffreddore. Sulla tragedia è intervenuto anche il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola: "Ho il cuore spezzato - dice il primo cittadino -. Vedremo nelle prossime ore cosa è accaduto". (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare