Bimba di due anni seduta in bilico sul davanzale della finestra: la polizia la salva

E' successo a Roma, dove la piccola è stata avvistata da alcuni residenti mentre era sul davanzale della finestra

Redazione

23 Giugno 2021 16:40

Una bimba di due anni in bilico sul balcone di casa. Accade a Roma, nel quartiere Primavalle, dove la piccola è stata avvistata da alcuni residenti mentre era seduta, con le gambette penzoloni, sul davanzale della sua casa al primo piano. Provvidenziale l’intervento dei poliziotti che l’hanno tratta in salvo. Il dramma si è sfiorato nel pomeriggio ieri pomeriggio. Gli agenti, giunti sul posto in seguito alle segnalazioni, hanno provato più volte a citofonare ma in casa non rispondeva nessuno. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, in casa c’era la madre che stava dormendo e non si sarebbe accorta di nulla. Poco dopo è arrivato il papà a cui è stata affidata la bambina.



