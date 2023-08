Cronaca 832

Bimba di 5 anni precipita dal quinto piano, ma viene salvata da un passante che l'ha presa al volo

La tragedia sfiorata a Torino, un vicino di casa ha attratto l'attenzione del passante

Verso le 11 di questa mattina, in via Nizza 389 a Torino, i carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una bimba che era precipitata dal balcone del quinto ed ultimo piano del caseggiato in cui si trovava in compagnia dei genitori: la piccola è stata salvata dall’intervento di un passante che ha assistito alla scena, prendendola al volo, e attutendone la caduta. La bimba non è in pericolo di vita.

La scena è stata notata da un ragazzo di un palazzo di fronte, che ha attirato l’attenzione del passante che ha seguito dal basso lo sporgersi della bimba. L’uomo che ha attutito la caduta è in buone condizioni, ma è stato portato al Cto per accertamenti.



