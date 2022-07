Cronaca 1021

Bimba morta dopo essere stata abbandonata a casa, la mamma: "Sapevo che poteva succedere"

La madre, Alessia Pifferi di 37 anni accusata di omicidio pluriaggravato, era andata con il compagno

Redazione

La polizia di Milano ha trovato il cadavere di una bambina di appena 16 mesi all'interno di un'abitazione in zona Mecenate. Per l'infanticidio, è stata fermata la madre, Alessia Pifferi di 37 anni accusata di omicidio pluriaggravato, che l'ha abbandonata a casa per sei giorni. Il corpo della piccola Diana è stato trovato in un lettino da campeggio con a fianco un biberon e una boccetta di benzodiazepine. Secondo quanto comunicato dalla polizia, le indagini lampo coordinate dalla Procura di Milano hanno portato al rinvenimento del corpo senza vita della piccola nel corso della nottata appena trascorsa. Gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato subito la donna, la quale avrebbe detto loro: "Sapevo che poteva andare così". La stessa versione è stata fornita al pubblico ministero durante l'interrogatorio. Secondo quanto emerso sinora, la madre avrebbe lasciato la figlia per sei lunghi giorni in casa, abbandonandola al suo destino, purtroppo rivelatosi tragico.

Tali condotte, specifica ancora la polizia, si sarebbero ripetute nel tempo. La piccola Diana sarebbe stata lasciata sola da giovedì scorso, 14 luglio, fino a ieri mattina. Secondo quanto riportato dall'Ansa, al momento dell'interrogatorio con il pm Francesco De Tommasi, la madre della piccola sarebbe apparsa lucida. Tuttavia, avrebbe deciso di non rispondere ad alcune domande.

Nella ricostruzione degli spostamenti operata dalla polizia di Milano, pare che la donna avrebbe lasciato la città giovedì scorso per raggiungere l'attuale compagno in un paese della provincia di Bergamo. Tornando a Milano nei giorni successivi, non sarebbe passata a controllare le condizioni della figlia, nata da una precedente relazione. Gli investigatori, di fianco al corpo della bambina, hanno trovato un biberon e una boccetta di benzodiazepine. (Fanpage.it)



