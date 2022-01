Attualita 771

Bill Gates investe in Sicilia: il noto miliardario ha acquistato il San Domenico di Taormina

La struttura, insieme al Danieli di Venezia, è entrata nella Four Season

Redazione

Di sicuro se lo può permettere e lui non hai mai fatto mistero di amare l'Italia e la Sicilia in particolare. così Bill Gates, per anni l'uomo più ricco del mondo e ancora oggi tra i più ricchi, si è permesso "il lusso" di acquistare due storici hotel, il Danieli di Venezia e, soprattutto, uno caro a noi siciliani, ovvero il San Domenico di Taormina. Entrambe le strutture sono entrate nella Four Season, la società del fondatore di Microsoft e del principe Al Waleed bin Talal. La ristrutturazione del Danieli - ubicato a due passi da Piazza San Marco - è stata affidata al designer Pierre-Yves Rochon. Ci saranno 200 camere e tutto sarà pronto per il 2024. In passato hanno alloggiato qui ospiti illustri quali: Walt Disney, Goethe, Charles Dickens e Steven Spielberg.

Il King Street, fondo americano che ha messo in piedi i finanziamenti e fornito i capitali per la ristrutturazione, riferisce di una cifra di circa 30 milioni di euro messa a disposizione per i lavori. Il San Domenico di Taormina è stato invece rilevato da Gates per 52,2 milioni, superando di 200 mila euro l’offerta dell’emiro del Qatar Al-Thani.(Gds.it)



