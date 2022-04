Biglietti per viaggiare gratis in Europa, il regalo dell'Ue ai 18enni: basterà inviare una domanda

Attualita 146

Biglietti per viaggiare gratis in Europa, il regalo dell'Ue ai 18enni: basterà inviare una domanda

Lo ha annunciato la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone su Facebook

Redazione

07 Aprile 2022 16:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/biglietti-per-viaggiare-gratis-in-europa-il-regalo-dellue-ai-18enni-bastera-inviare-una-domanda Copia Link Condividi Notizia

«Oggi 7 aprile alle ore 12:00 e fino al 21 aprile 2022, sempre alle ore 12:00, chi è nato fra il primo luglio 2003 e il 30 giugno 2004, avrà la possibilità di inviare la sua domanda per viaggiare in Europa gratis. Il modulo per l’adesione si trova alla pagina https://europa.eu/youth/discovereu_it. Lo ha annunciato la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone su Facebook.

«Parliamo di 70mila biglietti che la Commissione Europea vuole mettere a disposizione dei fortunati maggiorenni - ha aggiunto - Lo scopo è far vivere ai giovani un’esperienza di vita in un contesto informale, promuovendo il senso di appartenenza all’Unione Europea e conoscerne cultura, popoli e storia. L’Europa è culla di pace, cultura e speranza per milioni di ragazze e ragazzi europei e la più grande conquista del nostro continente è proprio la libertà di movimento. Vincere uno dei 70mila biglietti è semplice, basterà soltanto rispondere a un quiz a scelta multipla sull'Unione europea, sulle iniziative promosse in favore dei giovani e sulle priorità politiche. Il viaggio avrà una durata minima di un giorno e massima di 30 giorni a partire dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023».



«Oggi 7 aprile alle ore 12:00 e fino al 21 aprile 2022, sempre alle ore 12:00, chi è nato fra il primo luglio 2003 e il 30 giugno 2004, avrà la possibilità di inviare la sua domanda per viaggiare in Europa gratis. Il modulo per l'adesione si trova alla pagina https://europa.eu/youth/discovereu_it. Lo ha annunciato la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone su Facebook. «Parliamo di 70mila biglietti che la Commissione Europea vuole mettere a disposizione dei fortunati maggiorenni - ha aggiunto - Lo scopo è far vivere ai giovani un'esperienza di vita in un contesto informale, promuovendo il senso di appartenenza all'Unione Europea e conoscerne cultura, popoli e storia. L'Europa è culla di pace, cultura e speranza per milioni di ragazze e ragazzi europei e la più grande conquista del nostro continente è proprio la libertà di movimento. Vincere uno dei 70mila biglietti è semplice, basterà soltanto rispondere a un quiz a scelta multipla sull'Unione europea, sulle iniziative promosse in favore dei giovani e sulle priorità politiche. Il viaggio avrà una durata minima di un giorno e massima di 30 giorni a partire dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare