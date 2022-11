Cronaca 237

Bergamo: donna di 51 anni uccide il compagno con una coltellata al petto e poi chiama i carabinieri

Il delitto si è verificato la scorsa notte a Morengo. L'omicida è accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi

Redazione

26 Novembre 2022 19:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/bergamo-donna-di-51-anni-uccide-il-compagno-con-una-coltellata-al-petto-e-poi-chiama-i-carabinieri Copia Link Condividi Notizia

Una 51enne è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso, la notte scorsa, il compagno di 31 anni, nella loro casa di Morengo, in provincia di Bergamo. È stata la stessa donna, italiana, a dare l’allarme al 112: l’uomo, di nazionalità nigeriana, è stato ucciso con una coltellata al petto. L’omicidio sarebbe avvenuto durante una lite. La donna, Sandra Fratus, è stata condotta nel carcere di Bergamo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dopo essere stata sentita dal pm titolare del caso, Emma Vittorio. La lite sarebbe avvenuta nella cucina della loro casa di via Umberto I. Vani i soccorsi per il compagno Ernest Emperor Mohamed.

Sandra Fratus avrebbe tentato di soccorrere il compagno Ernest Emeror Mohamed dopo averlo accoltellato, praticandogli un massaggio cardiaco: è quanto emerge dalla ricostruzione dei carabinieri di Treviglio. Ma ogni tentativo, suo e del personale del 118, si è rivelato vano: l'unica coltellata ha ucciso sul colpo il trentenne di origine nigeriana. Pare che i due, che convivevano, avessero da tempo dei dissidi. Il primo ad arrivare nell’abitazione dopo il delitto è stato il figlio ventitreenne della donna, dopo che la madre su Fb ha scritto di essere vedova: sarebbe stato lui a telefonare ai soccorsi, invitato dalla madre.

Al momento del delitto non c'erano altre persone nella casa, che si affaccia su un cortile del centro del paese della Bassa bergamasca. La donna è assistita dall’avvocato Vanessa Bonaiti, che ha riferito di una situazione di «profondo disagio e fragilità», precisando che la donna potrebbe aver impugnato il coltello nel tentativo di difendersi.



Una 51enne è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso, la notte scorsa, il compagno di 31 anni, nella loro casa di Morengo, in provincia di Bergamo. È stata la stessa donna, italiana, a dare l'allarme al 112: l'uomo, di nazionalità nigeriana, è stato ucciso con una coltellata al petto. L'omicidio sarebbe avvenuto durante una lite. La donna, Sandra Fratus, è stata condotta nel carcere di Bergamo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dopo essere stata sentita dal pm titolare del caso, Emma Vittorio. La lite sarebbe avvenuta nella cucina della loro casa di via Umberto I. Vani i soccorsi per il compagno Ernest Emperor Mohamed. Sandra Fratus avrebbe tentato di soccorrere il compagno Ernest Emeror Mohamed dopo averlo accoltellato, praticandogli un massaggio cardiaco: è quanto emerge dalla ricostruzione dei carabinieri di Treviglio. Ma ogni tentativo, suo e del personale del 118, si è rivelato vano: l'unica coltellata ha ucciso sul colpo il trentenne di origine nigeriana. Pare che i due, che convivevano, avessero da tempo dei dissidi. Il primo ad arrivare nell'abitazione dopo il delitto è stato il figlio ventitreenne della donna, dopo che la madre su Fb ha scritto di essere vedova: sarebbe stato lui a telefonare ai soccorsi, invitato dalla madre. Al momento del delitto non c'erano altre persone nella casa, che si affaccia su un cortile del centro del paese della Bassa bergamasca. La donna è assistita dall'avvocato Vanessa Bonaiti, che ha riferito di una situazione di «profondo disagio e fragilità», precisando che la donna potrebbe aver impugnato il coltello nel tentativo di difendersi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare