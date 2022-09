Salute 265

Bere acqua calda e limone al mattino fa bene: ha azione dimagrante, antistress e purifica il fegato

Tra i benefici c'è anche quello di migliorare il transito intestinale e fare il pieno di vitamina C, rafforzando le difese immunitarie

Acqua calda e limone al mattino: mito o realtà?

Ebbene si. I benefici di bere acqua calda al mattino sono davvero notevoli e non sono per niente un falso mito.

La ricetta dell’elisir è :

-Acqua calda

-Succo di mezzo limone

-Un cucchiaino di miele

La bevanda va consumata ancora prima di fare colazione e non appena preparata per evitare che le vitamine contenute nel limone evaporino.

I benefici di questa pratica cosi famosa sono dovuti essenzialmente a 2 motivi:

1) Assunzione di acqua. Uno dei benefici principali è sicuramente dovuto dall’assunzione di acqua non appena svegli. In questo particolare momento della giornata il nostro corpo è molto più ricettivo a ricevere questo importante nutriente, in quanto viene da almeno 8 ore di disidratazione. Mantenere idratato perfettamente il corpo, ha innumerevoli benefici spesso sottovalutati:

-Una buona idratazione protegge e lubrifica cervello, muscoli e articolazioni.

-Gioca un ruolo essenziale nella digestione del cibo, nell’assorbimento dei nutrienti e nel trasporto delle sostanze nutritive

-Facilita l’eliminazione delle scorie e contribuisce a regolare la temperatura corporea ridistribuendo il calore dai tessuti attivi alla pelle.

2) Proprietà del limone I benefici del limone assunto a prima mattina sono notevoli:

-Aiuta il transito intestinale

-Rafforza le difese immunitarie grazie al suo contenuto di vitamina C

-Ha un effetto energizzante

-Elimina le tossine

-Stimola il fegato a lavorare meglio

I benefici del limone iniziano già dalla bocca. Difatti grazie alla sua azione antibatterica, riesce a eliminare i batteri che si sono formati durante al notte nel cavo orale. In più il limone ha anche un’azione antiinfiammatoria perché abbassa i livelli di acido urico, responsabile di alcune infiammazioni e sembra vere inoltre anche un effetto antistress e antidepressivo Il limone ha anche un azione “ dimagrante” perché stimola il metabolismo e aiuta l’intestino a svolgere al meglio il suo compito. In più favorisce la diuresi ed è disintossicante. Dopo l’assunzione di acqua e limone si può passare alla colazione, in assoluto il pasto più abbondante della giornata.

Acqua e limone vanno assunti tutte le mattine? In realtà no. Come in ogni cosa non è necessario abusarne. L’ideale è effettuare dei cicli soprattutto a ridosso del cambio stagionale.

Quando non è consigliato assumere acqua e limone? In caso di gastrite: il limone è molto acido e questa sua caratteristica potrebbe danneggiare ulteriormente uno stomaco già sensibile Problema ai denti: Essendo acido può corrodere i denti rovinandoli ulteriormente. Più viene diluito nell’acqua più questo effetto scompare. (Fonte Dottoressa Cristina Chiacchio, https://www.farmaciasoccavo.it/blog/acqua-calda-limone-mattino-benefici/#:~:text=I%20benefici%20del%20limone%20assunto,Ha%20un%20effetto%20energizzante)



