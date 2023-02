Cronaca 404

Beni per un milione di euro sequestrati all'autista di Riina: è l'imprenditore edile Giuseppe Sansone

Secondo le indagini l'impresario sarebbe stato inserito nel sistema di spartizione degli appalti dell'organizzazione mafiosa

Redazione

La Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto della sezione misure di prevenzione, con il quale sono stati sequestrati beni per un milione di euro a Giuseppe Sansone, 72 anni. Il sequestro riguarda un'impresa edile di proprietà di un parente che si trova a Palermo nel quartiere via Uditore. Sansone è in carcere poiché ritenuto esponente di spicco della famiglia mafiosa di Uditore, inserita nel mandamento mafioso di "Passo di Rigano - Boccadifalco". Secondo le indagini l'imprenditore sarebbe stato inserito nel sistema di spartizione degli appalti dell'organizzazione mafiosa, oltre ad essere uomo di fiducia del boss Salvatore Riina per il quale si sarebbe messo a disposizione durante la sua latitanza anche come autista.



