Beneficiari del reddito di cittadinanza al lavoro: in 100 a Bagheria saranno al servizio della città

Attualita 70

Beneficiari del reddito di cittadinanza al lavoro: in 100 a Bagheria saranno al servizio della città

Svolgeranno lavori di pubblica utilità e si prenderanno cura del verde pubblico

Redazione

09 Ottobre 2021 08:44

Al via a Bagheria i Puc, i progetti utili alla collettività che saranno svolti in città dai percettori di reddito di cittadinanza. Saranno 100 i beneficiari, su un totale di 280 che godono del Rdc, residenti nel comune di Bagheria che svolgeranno i lavori di pubblica utilità e che saranno impegnati sul territorio a lavorare a servizio della comunità presso le ville a curare il verde e i giardini e gli edifici pubblici incluse le scuole. I percettori saranno impegnati in tre diversi progetti. Lunedì alle 15.30 al Teatro Butera un incontro con i primi beneficiari di reddito di cittadinanza che presteranno servizio nei Puc. I lavoratori dopo una breve formazione e le dovute visite mediche inizieranno l’attività. (Gds.it)



Al via a Bagheria i Puc, i progetti utili alla collettività che saranno svolti in città dai percettori di reddito di cittadinanza. Saranno 100 i beneficiari, su un totale di 280 che godono del Rdc, residenti nel comune di Bagheria che svolgeranno i lavori di pubblica utilità e che saranno impegnati sul territorio a lavorare a servizio della comunità presso le ville a curare il verde e i giardini e gli edifici pubblici incluse le scuole. I percettori saranno impegnati in tre diversi progetti. Lunedì alle 15.30 al Teatro Butera un incontro con i primi beneficiari di reddito di cittadinanza che presteranno servizio nei Puc. I lavoratori dopo una breve formazione e le dovute visite mediche inizieranno l'attività. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare