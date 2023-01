Salute 1235

Benedetto Trobia confermato direttore dei presidi ospedalieri di Caltanissetta, San Cataldo e Mussomeli

L'incarico è stato assegnato per 9 mesi e, come espressamente specificato in delibera, potrà essere proragato

Redazione

24 Gennaio 2023 15:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/benedetto-trobia-confermato-direttore-dei-presidi-ospedalieri-di-caltanissetta-san-cataldo-e-mussomeli Copia Link Condividi Notizia

Con delibera odierna il commissario straordinario dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone ha riconfermato l'incarico a direttore della struttura complessa UOC Direzione Medica Ospedali Area Nord al dottore Benedetto Trobia. Per altri 9 mesi, prorogabili, come specificato in delibera, Trobia sarà a capo degli ospedali di Caltanissetta, Mussomeli e San Cataldo.



Con delibera odierna il commissario straordinario dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone ha riconfermato l'incarico a direttore della struttura complessa UOC Direzione Medica Ospedali Area Nord al dottore Benedetto Trobia. Per altri 9 mesi, prorogabili, come specificato in delibera, Trobia sarà a capo degli ospedali di Caltanissetta, Mussomeli e San Cataldo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare