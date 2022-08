Cronaca 902

Bellezze in gara questa sera a Serradifalco per il concorso Miss Blu Mare

A presentare la serata la giornalista Rita Cinardi affiancata da Roberto Gallà e Emanuele Cellauro. Cinque le fasce che saranno assegnate

Redazione

Bellezze in gara questa sera a Serradifalco per la prima tappa di Miss Blu Mare, uno dei concorsi più prestigiosi in Italia. Ad organizzare l’evento, che farà diverse tappe in Sicilia tre giovani madoniti: Simone Scancarello, Seby Macaluso e Alessandro Maria Russo. La prima tappa regionale si svolgerà questa sera alle 21 nella piazza centrale di Serradifalco. A presentare la giornalista Rita Cinardi affiancata nella conduzione da Roberto Gallà e Emanuele Cellauro. Dello staff fanno parte anche Marilena Aiosa, consulente di immagine che si occuperà di coordinare le ragazze e la truccatrice Amelia Porcello.

Trenta le ragazze tra i 14 e i 26 anni che si contenderanno le fasce di Miss Serradifalco, Miss Disiù Agency, Miss Sorriso, Miss Eleganza, Miss Sicilia Sponsor 2022 in questa prima tappa. In giuria il presidente del consiglio comunale di Serradifalco Daniele Territo, lo showman Ernesto Trapanese, il giornalista Vincenzo Pane, il parrucchiere Lino Incorvaia, l'organizzatrice di concorsi di bellezza Elvina Asaro, l'imprenditore Lorenzo Raspanti. La finale si svolgerà sulla Msc Grandiosa, con partenza da Civitavecchia, dal 19 al 26 ottobre.

L’agenzia di moda DISÌU gestita dai tre giovani imprenditori: Simone Scancarello, Seby Macaluso e Alessandro Maria Russo ha come mission mettere in rilievo le bellezze siciliane e portare in alto il Made in Sicily. Comunicheranno nelle pagine Social DISÌU, l’agenzia di riferimento, tutte le tappe della selezione regionale, di seguito i link delle pagine: IG: https://instagram.com/disiuagency FB: https://www.facebook.com/disiuagency/ Una bella ripartenza per la nostra regione e chi lo sa, magari la vincitrice del concorso potrebbe essere proprio una siciliana..



