Eventi 453

"Bella d'estate": ecco il programma degli eventi a Caltanissetta

Tanti eventi di altissima qualità – dice il sindaco Roberto Gambino - per allietare i nostri concittadini con un programma adatto tutti"

Redazione

08 Agosto 2023 17:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/bella-destate-ecco-il-programma-degli-eventi-a-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Iniziati il 29 giugno scorso con “Bailando nei quartieri”, la manifestazione itinerante che si svolge tutti i giovedì a partire dalle ore 21, il programma degli eventi estivi 2023, organizzato dall’Amministrazione comunale e denominato “Bella d’estate”, viene definito nel dettaglio e si riempie con tante iniziative che accontentano tutti i gusti. Lo scorso venerdì, 4 agosto, al Parco Archeologico Palmintelli, si è svolta la prima della rassegna “Teatri di Pietra”, che ha messo in scena lo spettacolo di Agricantus "Ulisse racconta Ulisse”. Mentre il 5 e 6 agosto si è svolta la consueta “Festa del Redentore”, due giorni ricchi di musica e balli per celebrare il Santo co-Patrono della città.

“Anche quest’anno, grazie al lavoro degli assessori e delle direzioni amministrative, abbiamo allestito un cartellone degli eventi del settembre nisseno di pregio - dichiara il sindaco Roberto Gambino. Tanti eventi di altissima qualità – continua il primo cittadino - per allietare i nostri concittadini con un programma adatto tutti”.

“Un cartellone variegato che, come sempre, offrirà a quanti parteciperanno momenti di intrattenimento dedicati alla travolgente musica, alla cultura, al teatro, allo sport e al movimento, alle risate e alle tradizioni - dichiarano gli assessori Fabio Caracausi e Grazia Giammusso - tutto sempre all’insegna del divertimento. Proseguiamo sulla linea tracciata negli ultimi 4 anni – continuano - quella di accontentare tutti i gusti e tutte le età. Abbiamo dato continuità ad eventi sempre graditi dal pubblico come i “Le vie dei Tesori”, i “Teatri di pietra”, il “Premio Michele Abbate”, la rassegna di comicità “Risate alla Scalinata” e il “Sicily Food Fest & M’arricrio Music Fest” che, anche quest’anno, avrà una line up di assoluta qualità, abbracciando trasversalmente diverse generazioni: dai Tiromancino a giovani Leo Gasmann e Gianmaria. Da seguire e partecipare per gli appassionati di sport – proseguono i due assessori della giunta Gambino - la Coppa nissena, il campionato di Karting e lo SportCity day. Un ringraziamento all’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, Elvira Amata – concludono - che ha creduto nella validità dei progetti, inserendo il nostro festival di punta tra gli eventi musicali di grande capacita e richiamo turistico".

Di seguito il programma dettagliato “Bella d’estate”:

· Mercoledì 9 agosto

Teatri di Pietra

GRUPPO DELLA CRETA in “ACARNESI”

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00 *

· Venerdì 11 agosto

Teatri di Pietra

AGRICANTUS in "PLAYS ENNIO MORRICONE”

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00 *

· Venerdì 18 agosto

Teatri di Pietra

TEATRO DELLA CITTA’ in “ELENA TRADITA” *

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00

· Lunedì 21 agosto

Teatri di Pietra

MDA PRODUZIONI DANZA in "LA LUPA”

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00 *

· Lunedì 21 Agosto

CHIARA ANICITO in “Cammela del gruppo delle mamme”

Scalinata San Francesco ore 21.00

Carmela o meglio come ama puntualizzare lei “Cammela con due M come Mammellata” è una mamma siciliana popolare e semplice, che cresce due figli Santino di 9 anni e Agatuccia di 2, assieme a suo marito Placido. Attraverso monologhi, musica e parodie, ci porta nel suo mondo di comicità mai volgare e sempre coinvolgente, spaziando dalla scuola ai social, dalla vita familiare al rapporto con la società, concludendo il suo spettacolo senza maschera, per far conoscere al pubblico colei che si nasconde dietro questo personaggio di successo: Chiara. Comica, ma anche attrice, cantante, doppiatrice, speaker radiofonica e tanto altro, originaria di Catania trapiantata a Milano per inseguire la sua vocazione per l’arte dello spettacolo, è un’attrice comica di talento. In Cammela, la mamma di Santino è un personaggio che le permette di abbracciare e trasmettere tutta la sua sicilianità in modo sempre fresco e divertente. Il suo talento e la sua passione l’hanno da poco portata a vincere il prestigioso Premio Charlot, premio dedicato ai comici emergenti. I 782,6 mila follower su TiK Tok hanno decretato l’incredibile gradimento delle sue più simpatiche gag.

· Mercoledì 23 Agosto

VINCENZO COMUNALE in Definitiv03

Scalinata San Francesco ore 21.00

Napoletano, Vincenzo Comunale è un comico ed autore. Ha vinto diversi premi Nazionali (come il "Premio Massimo Troisi" ed il "Premio Charlot") ed ha partecipato a vari programmi televisivi: nel 2016 debutta a "Zelig", in prima serata su Canale 5, sodalizio che poi si rinnova negli anni successivi fino ad oggi; è infatti parte del cast fisso della trasmissione condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Tra le altre partecipazioni televisive si ricorda “Battute?”, in seconda serata su Rai 2 (anche lì cast fisso), vari format su Comedy Central e la partecipazione nel 2022 a “Le Iene” (Italia 1) con alcuni monologhi di stand up comedy.

Si laurea in cinema col massimo dei voti all’Università degli studi “Roma Tre”; esordisce alla regia col cortometraggio “In Ritardo” (2015); col successivo corto “Piano B” (2018) vince diversi festival cinematografici, tra cui il premio web del “Vertical Movie Festival”. Molto attivo anche sul web, scrive sceneggiature per video comici virali (alcuni raggiungono milioni di visualizzazioni). Dal 2021 un suo special è online su “Amazon Prime Video” e “Rai Play”.

Vincenzo Comunale ha l’innata capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico sempre pronto alla risata e all’applauso, nei suoi monologhi spesso ribalta la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi e sempre originali. Lo spettatore è costantemente coinvolto, non per essere preso in giro, ma per essere parte attiva dello show. In “Definitivo3”, del quale è l’autore, si evince la sua volontà di ironizzare sulla "precarietà" del mondo di oggi, visto dagli occhi di un comico 26enne. Lo show tratta svariati temi sociali, affrontati sempre evitando la volgarità e cercando di suggerire punti di vista comici e originali.

· Domenica 27 Agosto

ERNESTOMARIA PONTE e la sua band in “3-2-1 Boomer! - Sono a-social”

Scalinata San Francesco ore 21.00

La parola Boomer non viene sempre usata dai ragazzi con cognizione di causa. Oltre al suo significato originale, Boomer è diventato anche il sinonimo di “anacronistico”. E cosa c’è di più anacronistico di un 54enne che arranca, con innumerevoli tentativi, per entrare in un mondo social che ormai per l’80% appartiene solo ai più giovani. E così questo anacronismo lo fa sentire sempre più frustrato. Ed ecco che non una ruga o capel canuto bastano a far sentire un’età che avanza, ma una tecnologia social che corre più veloce del nostro invecchiamento. Ovviamente il boomer in questione è Ernestomaria Ponte!! Che con l’aiuto della sua band cerca di fare emergere quella malinconica giovanile che trova conforto con dei brani anacronistici!

· Mercoledì 30 Agosto

GENNARO CALABRESE in “Gennaro Calabrese Show”

Scalinata San Francesco ore 21.00

Un one man show autentico in uno spettacolo unico nel suo genere, con numeri originali e un ritmo veloce e incalzante. Comicità, farcita di musica, monologhi e momenti di pura satira. Un’artista a tutto tondo, che recita, balla e canta e che fa dell’imitazione un virtuoso strumento per lanciare scariche di battuta e sketch esilaranti. In uno show in pieno stile Cabaret, Calabrese ripercorre, con grande slancio, la storia recente della televisione italiana in un curioso parallelismo con il suo percorso personale e artistico. Gennaro, propone in modo rinnovato ed originale, il suo grande repertorio di personaggi, gag ed numeri, musiche, monologhi, imitazioni, canzoni, sempre aggiornato ed in continua evoluzione.

· Giovedì 31 Agosto

“Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate” IX edizione

"CENTONA N'TA LA CIVITA” di N.Martoglio - adattamento e regia Mario Sorbello

Compagnia teatrale "C.G.Karol" - Catania

Scalinata San Francesco ore 21.00

· Venerdì 1 Settembre

GRAZIE DAVIDE, CAMPIONE E CAPITANO IN TUTTO…

Serata omaggio a Davide La Paglia

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00

· Sabato 2 Settembre

“Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate” IX edizione

"L'APPARENZA INGANNA” scritta e diretta da Giovanni Malena

Compagnia teatrale"Krimisa" - Cirò Marina

Scalinata San Francesco ore 21.00

· Domenica 3 Settembre

7° Raduno “Città di Caltanissetta di Fiat 500“

Piazza Mercato Grazia ore 9.00

· Domenica 3 Settembre

“Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate” IX edizione

"E' TUTTO UN EQUIVOCO” di Rosa Puleri - regia Lillo Ciotta

Compagnia teatrale "Quelli della Parnasso" - Camp. di Licata

Scalinata San Francesco ore 21.00

· Lunedì 4 Settembre

“Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate” IX edizione

"UN SOGNO DI... VINO” di Vito Cultrera - regia Vito Cultrera

Compagnia "Gli Amici del Teatro" - Chiar. Gulfi

Scalinata San Francesco ore 21.00

· Martedì 5 Settembre

Presentazione del libro "La lama dell’assassino" di Salvo Toscano

Dialoga con l'autore Ivana Baiunco

Tennis Club Villa Amedeo ore 19.00

· Martedì 5 Settembre

“Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate” IX edizione

"IL MALATO IMMAGINARIO” di Molière - regia Giuseppe Ferlito

Compagnia "Teatro del pero" - Comiso

Scalinata San Francesco ore 21.00

· Mercoledì 6 Settembre

“Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate” IX edizione

"CONCERTO AL CABARET” spettacolo di musica, cabaret, poesia

Compagnia Teatro Stabile Nisseno (fuori concorso)

Scalinata San Francesco ore 21.00

· Giovedì 7 Settembre

“Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate” IX edizione

GRAN GALÀ FINALE - Serata di premiazione con ospiti

Scalinata San Francesco ore 21.00

· 8 - 9 - 10 Settembre

SICILY FOOD FEST & M’ARRICRIO MUSIC FEST

Venerdì 8 - LEO GASMANN in concerto “La strada per Agartha Tour 2023“

Sabato 9 - TIROMANCINO in concerto “Così di botto…con il sole in faccia Tour 2023”

Domenica 10 - gIANMARIA in concerto “Mostro Tour 2023“

Corso Umberto e Piazza Garibaldi dalle ore 18.00

· 7 – 9 - 10 Settembre

FESTA DEL BORGO PETILIA SS. ISIDORO

Giovedì 7 - Festa dell’aratura. Contrada Pescazzo dalle 16.30

Venerdì 8 - Sagra della panella. Borgo Petilia dalle 21.00 “Old Rock Man” in concerto

Sabato 9 - ore 17.00 “I vecchi ricordi” giochi per bambini.

- ore 21.00 SALVO LA ROSA E TOTI E TOTINO e sagra della salsiccia

· Domenica 10 Settembre

- ore 11.00 SS.. Messa con benedizione degli animali

- ore 18.30 processione per le vie del borgo SS. ISIDORO e GIUSEPPE

- ore 20.30 COLLAGE in concerto “Rinasco Tour 2023“

· Sabato 9 e Domenica 10 Settembre

“68° COPPA NISSENA”. La più antica cronoscalata d’Italia unica per le sue caratteristiche tecniche e di selettività, valida per il Campionato italiano velocità montagna (CIVM).

· Domenica 10 Settembre

“22° TROFEO KALAT” di corsa podistica valido per il campionato regionale individuale e di società di corsa su strada nella categoria ragazzi/e, cadetti/e oltre la consueta gara sulla distanza dei 10 Km nelle categorie assoluti e master.

Partenza Piazza Garibaldi dalle ore 9.00

· Lunedì 11 Settembre

“LA GRANDE MENZOGNA” di Claudio Fava con David Coco

La “grande menzogna” è il furto di verità che il paese ha subito sulla morte di Paolo Borsellino, ridotta ormai a un garbuglio di menzogne, finti testimoni, amnesie, sorrisi furbi, processi viziati, infiniti silenzi e sfacciate, sfacciatissime menzogne. E protagonista ne è lui, Borsellino: raccontato non più – come cento volte si è fatto - nell’agonia e nella morte, ma nella condizione risolta di chi non c’è più. E vuol riepilogare le cose accadute, con il divertito distacco di chi è ormai oltre e altrove.

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00. Ingresso libero

· 15 – 16 - 17 Settembre

1° FESTIVAL DI SCACCHI “CITTÀ DI CALTANISSETTA”

A distanza di un anno la splendida cornice di Palazzo Moncada torna ad ospitare una tre giorni dedicata al gioco degli scacchi. Organizzato dall’ associazione “L’Alfiere”

Palazzo Moncada

· 16/17 - 23/24 - 30 Settembre /1 Ottobre

LE VIE DEI TESORI - VII edizione

Evento culturale diventato strumento di promozione e di sviluppo del territorio offre a residenti e turisti, prestigiosi luoghi tra cui chiese, musei, teatri, palazzi antichi, monasteri e aziende della città che si trasformano in musei diffusi. www.leviedeitesori.com

· Sabato 16 Settembre

“GIRETTO D’ITALIA” XIII Edizione - Tour guidato in bicicletta alla scoperta dei tesori del territorio, organizzato da Legambiente per la Giornata di sensibilizzazione alla mobilità ciclistica. Partenza da Piazza Garibaldi ore 9.00

· Domenica 17 Settembre

SPORTCITY DAY in collaborazione con la Fondazione SportCity, una giornata di promozione dello sport all'aria aperta e del benessere.

Centro storico dalle ore 10.00

· Venerdì 22 Settembre

Presentazione del libro "CON GLI OCCHI DI FRANCA" di Salvatore Requirez

Dialoga con l'autore la giornalista Ivana Baiunco

Atrio Biblioteca “L. Scarabelli” ore 18.30

· Sabato 23 Settembre

“U JOVI SANTU” a cura dell’associazione Giovedì Santo. Spettacolo e cerimonia di consegna premio Michele Alesso 2023.

Teatro R. Margherita ore 20.30. Ingresso libero

· Domenica 24 Settembre

PICNIC STORICO TRA LE EPOCHE 1700 - 1860 - 5° edizione

Villa Amedeo dalle ore 10.30 alle 18.30. Ingresso libero

· Domenica 24 Settembre

SCHOOL MAKE UP FESTIVAL I edizione

Campionato regionale di make-up

Piazza Garibaldi dalle ore 18.30

· Venerdì 29 Settembre

Festeggiamenti in onore di S. Michele Patrono della città. Ore 19.00 processione del simulacro

· Domenica 1 Ottobre

CRONOSCALATA MONTE CAPODANNO di MTB - Gara valida per il campionato regionale di MTB

Riserva Naturale Orientata di Monte Capodarso dalle ore 9.00

· Venerdì 6 Ottobre

STORICAMENTE1943 - 80° Anniversario sbarco Alleato in Sicilia

Proiezione del cortometraggio dal titolo dal titolo “Messina1943”

Teatro R. Margherita ore 19.00. Ingresso libero

· Sabato 7 Ottobre

3° Memorial “EMILIANO MONDONICO”

“L’ A.S.D. I PICCIOTTI DEL TORO - Gruppo Sicilia” organizza il "3° Memorial Emiliano Mondonico" dedicato alla figura di Emiliano Mondonico, noto allenatore di calcio di serie A scomparso nel 2018. Al triangolare amichevole parteciperà Clara Mondonico (figlia dell’allenatore), alcuni giornalisti locali e nazionali tra cui Beppe Gandolfo di Mediaset, ed ex giocatori di calcio tra i quali Pasquale Bruno e Salvatore Vullo. Stadio “M. Tomaselli” ore 17.00. Ingresso libero

· 7 - 8 Ottobre

VII Prova “TROFEO NAZIONALE CIRCUITI CITTADINI DI KARTING” ACI SPORT

Considerata la gara più tecnica ed emozionante dei circuiti cittadini regionali con gli 835 metri di saliscendi e curva mozzafiato.

· 7 - 8 Ottobre

CALTANISSETTA DANZA 2023 - 2° edizione

Sul palco del Teatro Margherita torna protagonista la danza, dalle accademiche alle internazionali, con le esibizioni delle scuole nissene.

Teatro R. Margherita ore 19.00



Iniziati il 29 giugno scorso con "Bailando nei quartieri", la manifestazione itinerante che si svolge tutti i giovedì a partire dalle ore 21, il programma degli eventi estivi 2023, organizzato dall'Amministrazione comunale e denominato "Bella d'estate", viene definito nel dettaglio e si riempie con tante iniziative che accontentano tutti i gusti. Lo scorso venerdì, 4 agosto, al Parco Archeologico Palmintelli, si è svolta la prima della rassegna "Teatri di Pietra", che ha messo in scena lo spettacolo di Agricantus "Ulisse racconta Ulisse". Mentre il 5 e 6 agosto si è svolta la consueta "Festa del Redentore", due giorni ricchi di musica e balli per celebrare il Santo co-Patrono della città. "Anche quest'anno, grazie al lavoro degli assessori e delle direzioni amministrative, abbiamo allestito un cartellone degli eventi del settembre nisseno di pregio - dichiara il sindaco Roberto Gambino. Tanti eventi di altissima qualità - continua il primo cittadino - per allietare i nostri concittadini con un programma adatto tutti".

"Un cartellone variegato che, come sempre, offrirà a quanti parteciperanno momenti di intrattenimento dedicati alla travolgente musica, alla cultura, al teatro, allo sport e al movimento, alle risate e alle tradizioni - dichiarano gli assessori Fabio Caracausi e Grazia Giammusso - tutto sempre all'insegna del divertimento. Proseguiamo sulla linea tracciata negli ultimi 4 anni - continuano - quella di accontentare tutti i gusti e tutte le età. Abbiamo dato continuità ad eventi sempre graditi dal pubblico come i "Le vie dei Tesori", i "Teatri di pietra", il "Premio Michele Abbate", la rassegna di comicità "Risate alla Scalinata" e il "Sicily Food Fest & M'arricrio Music Fest" che, anche quest'anno, avrà una line up di assoluta qualità, abbracciando trasversalmente diverse generazioni: dai Tiromancino a giovani Leo Gasmann e Gianmaria. Da seguire e partecipare per gli appassionati di sport - proseguono i due assessori della giunta Gambino - la Coppa nissena, il campionato di Karting e lo SportCity day. Un ringraziamento all'assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, Elvira Amata - concludono - che ha creduto nella validità dei progetti, inserendo il nostro festival di punta tra gli eventi musicali di grande capacita e richiamo turistico". Di seguito il programma dettagliato "Bella d'estate":

· Mercoledì 9 agosto

Teatri di Pietra

GRUPPO DELLA CRETA in "ACARNESI"

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00 * · Venerdì 11 agosto

Teatri di Pietra

AGRICANTUS in "PLAYS ENNIO MORRICONE"

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00 *

· Venerdì 18 agosto

Teatri di Pietra

TEATRO DELLA CITTA' in "ELENA TRADITA" *

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00 · Lunedì 21 agosto

Teatri di Pietra

MDA PRODUZIONI DANZA in "LA LUPA"

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00 *

· Lunedì 21 Agosto

CHIARA ANICITO in "Cammela del gruppo delle mamme"

Scalinata San Francesco ore 21.00

Carmela o meglio come ama puntualizzare lei "Cammela con due M come Mammellata" è una mamma siciliana popolare e semplice, che cresce due figli Santino di 9 anni e Agatuccia di 2, assieme a suo marito Placido. Attraverso monologhi, musica e parodie, ci porta nel suo mondo di comicità mai volgare e sempre coinvolgente, spaziando dalla scuola ai social, dalla vita familiare al rapporto con la società, concludendo il suo spettacolo senza maschera, per far conoscere al pubblico colei che si nasconde dietro questo personaggio di successo: Chiara. Comica, ma anche attrice, cantante, doppiatrice, speaker radiofonica e tanto altro, originaria di Catania trapiantata a Milano per inseguire la sua vocazione per l'arte dello spettacolo, è un'attrice comica di talento. In Cammela, la mamma di Santino è un personaggio che le permette di abbracciare e trasmettere tutta la sua sicilianità in modo sempre fresco e divertente. Il suo talento e la sua passione l'hanno da poco portata a vincere il prestigioso Premio Charlot, premio dedicato ai comici emergenti. I 782,6 mila follower su TiK Tok hanno decretato l'incredibile gradimento delle sue più simpatiche gag. · Mercoledì 23 Agosto

VINCENZO COMUNALE in Definitiv03

Scalinata San Francesco ore 21.00

Napoletano, Vincenzo Comunale è un comico ed autore. Ha vinto diversi premi Nazionali (come il "Premio Massimo Troisi" ed il "Premio Charlot") ed ha partecipato a vari programmi televisivi: nel 2016 debutta a "Zelig", in prima serata su Canale 5, sodalizio che poi si rinnova negli anni successivi fino ad oggi; è infatti parte del cast fisso della trasmissione condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Tra le altre partecipazioni televisive si ricorda "Battute?", in seconda serata su Rai 2 (anche lì cast fisso), vari format su Comedy Central e la partecipazione nel 2022 a "Le Iene" (Italia 1) con alcuni monologhi di stand up comedy. Si laurea in cinema col massimo dei voti all'Università degli studi "Roma Tre"; esordisce alla regia col cortometraggio "In Ritardo" (2015); col successivo corto "Piano B" (2018) vince diversi festival cinematografici, tra cui il premio web del "Vertical Movie Festival". Molto attivo anche sul web, scrive sceneggiature per video comici virali (alcuni raggiungono milioni di visualizzazioni). Dal 2021 un suo special è online su "Amazon Prime Video" e "Rai Play". Vincenzo Comunale ha l'innata capacità di catalizzare l'attenzione del pubblico sempre pronto alla risata e all'applauso, nei suoi monologhi spesso ribalta la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi e sempre originali. Lo spettatore è costantemente coinvolto, non per essere preso in giro, ma per essere parte attiva dello show. In "Definitivo3", del quale è l'autore, si evince la sua volontà di ironizzare sulla "precarietà" del mondo di oggi, visto dagli occhi di un comico 26enne. Lo show tratta svariati temi sociali, affrontati sempre evitando la volgarità e cercando di suggerire punti di vista comici e originali. · Domenica 27 Agosto

ERNESTOMARIA PONTE e la sua band in "3-2-1 Boomer! - Sono a-social"

Scalinata San Francesco ore 21.00

La parola Boomer non viene sempre usata dai ragazzi con cognizione di causa. Oltre al suo significato originale, Boomer è diventato anche il sinonimo di "anacronistico". E cosa c'è di più anacronistico di un 54enne che arranca, con innumerevoli tentativi, per entrare in un mondo social che ormai per l'80% appartiene solo ai più giovani. E così questo anacronismo lo fa sentire sempre più frustrato. Ed ecco che non una ruga o capel canuto bastano a far sentire un'età che avanza, ma una tecnologia social che corre più veloce del nostro invecchiamento. Ovviamente il boomer in questione è Ernestomaria Ponte!! Che con l'aiuto della sua band cerca di fare emergere quella malinconica giovanile che trova conforto con dei brani anacronistici! · Mercoledì 30 Agosto

GENNARO CALABRESE in "Gennaro Calabrese Show"

Scalinata San Francesco ore 21.00

Un one man show autentico in uno spettacolo unico nel suo genere, con numeri originali e un ritmo veloce e incalzante. Comicità, farcita di musica, monologhi e momenti di pura satira. Un'artista a tutto tondo, che recita, balla e canta e che fa dell'imitazione un virtuoso strumento per lanciare scariche di battuta e sketch esilaranti. In uno show in pieno stile Cabaret, Calabrese ripercorre, con grande slancio, la storia recente della televisione italiana in un curioso parallelismo con il suo percorso personale e artistico. Gennaro, propone in modo rinnovato ed originale, il suo grande repertorio di personaggi, gag ed numeri, musiche, monologhi, imitazioni, canzoni, sempre aggiornato ed in continua evoluzione. · Giovedì 31 Agosto

"Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate" IX edizione

"CENTONA N'TA LA CIVITA" di N.Martoglio - adattamento e regia Mario Sorbello

Compagnia teatrale "C.G.Karol" - Catania

Scalinata San Francesco ore 21.00 · Venerdì 1 Settembre

GRAZIE DAVIDE, CAMPIONE E CAPITANO IN TUTTO?

Serata omaggio a Davide La Paglia

Parco Archeologico Palmintelli ore 21.00 · Sabato 2 Settembre

"Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate" IX edizione

"L'APPARENZA INGANNA" scritta e diretta da Giovanni Malena

Compagnia teatrale"Krimisa" - Cirò Marina

Scalinata San Francesco ore 21.00 · Domenica 3 Settembre

7° Raduno "Città di Caltanissetta di Fiat 500"

Piazza Mercato Grazia ore 9.00

· Domenica 3 Settembre

"Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate" IX edizione

"E' TUTTO UN EQUIVOCO" di Rosa Puleri - regia Lillo Ciotta

Compagnia teatrale "Quelli della Parnasso" - Camp. di Licata

Scalinata San Francesco ore 21.00 · Lunedì 4 Settembre

"Premio teatrale nazionale popolare M. Abbate" IX edizione

"UN SOGNO DI... VINO" di Vito Cultrera - regia Vito Cultrera

Compagnia "Gli Amici del Teatro" - Chiar. Gulfi

Scalinata San Francesco ore 21.00

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare