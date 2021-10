Attualita 710

Beccato a 236 km/h, "perde" la sua Lamborghini Huracan due ore dopo averla acquistata

Un norvegese mentre provava la sua nuova auto su strada è stato arrestato dalla polizia danese

Redazione

15 Ottobre 2021 18:23

Un norvegese di origini irachene che aveva appena speso 270.000 euro in Germania per l’acquisto di una Lamborghini Huracan, si è subito disilluso. Solo due ore dopo aver preso possesso della sua proprietà, è stato espropriato dalla polizia danese. La ragione? Il nuovo proprietario, ovviamente desideroso di testare le capacità della sua nuova vettura, l’ha spinta sino a 236 km/h su un tratto dove il limite di velocità massima imposto era a... 130 km/h. L'opportunità di scoprire che la nuova legge danese consente agli agenti di far sequestrare immediatamente il veicolo in caso di reato. Non è tutto. Le auto dei trasgressori che hanno commesso violazioni gravi, non solo possono essere sequestrate ma anche vendute all'asta. Il denaro viene poi versato all'erario pubblico danese.

E non finisce qui…. il proprietario è stato inoltre multato per 11.000 corone danesi (circa 1.500 euro). I quotidiani danesi, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, riportano che, secondo la polizia, l'uomo era “un po' incazzato” dopo il sequestro



