Batterista dei Ghost Company sta male: annullato concerto a Caltanissetta

A comunicarlo è l'associazione Musicarte in vista dell'appuntamento di questa sera

Redazione

Si comunica che il concerto dei Ghost Company di stasera Venerdì 21 Aprile al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta, è annullato e rinviato ad altra data per problemi di salute incorsi stanotte al batterista. Ci scusiamo con il pubblico - scrive in una nota l'associazione Musicarte - per l’inconveniente. A breve comunicheremo la nuova data del Concerto.



