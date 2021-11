Attualita 163

Basta violenza sulle donne, disperato appello dal liceo classico "R. Settimo" di Caltanissetta

Giornata di riflessione al liceo classico "R. Settimo" in occasione del 25 novembre dedicato all'eliminazione della violenza sulle donne

Redazione

27 Novembre 2021 11:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/basta-violenza-sulle-donne-disperato-appello-dal-liceo-classico-r-settimo-di-caltanissetta- Copia Link Condividi Notizia

Basta violenza sulle donne. L’urlo, silenzioso ma assordante, dei ragazzi tutti, uomini e donne del liceo classico “Ruggero Settimo”, s’è levato alto. Basta femminicidi, violenza, prepotenza. Ma soprattutto rispetto delle donne. L’altra metà del cielo ancora vittima di orrori che si perpetuano da millenni. Basta. «Non possiamo permetterci che ogni sette ore venga uccisa una donna», è l’accorato appello della dirigente del “Ruggero Settimo” Irene Cinzia Collerone. E la scuola, la “sua” scuola, in tal senso è un modello da seguire. «Abbiamo salvato nostri ragazzi dal blue whale, da violenze in casa e altri sono stati tirati fuori dal tunnel della droga». E per il dirigente della squadra mobile, Nino Ciavola, la parola d’ordine è «prevenire… sempre».

E rivolgendosi agli studenti li ha esortati a denunciare: «Avete sempre un interlocutore, la polizia.. se avete un problema parlatene… la catena va spezzata». E passando per un excursus anche dal punto di vista mitologico e culturale della spinosa questione da parte dell’insegnate Loredana Scintilla e la visione di Fabio Fiorenza, pure lui docente, dagli studenti del coreutico è arrivato un messaggio forte con un tableau vivant.. uno schiaffo, una spinta, la struggenza della violenza, il silenzio pietrificante… il linguaggio del corpo che racconta più delle parole. (*VIF*)



Basta violenza sulle donne. L'urlo, silenzioso ma assordante, dei ragazzi tutti, uomini e donne del liceo classico "Ruggero Settimo", s'è levato alto. Basta femminicidi, violenza, prepotenza. Ma soprattutto rispetto delle donne. L'altra metà del cielo ancora vittima di orrori che si perpetuano da millenni. Basta. «Non possiamo permetterci che ogni sette ore venga uccisa una donna», è l'accorato appello della dirigente del "Ruggero Settimo" Irene Cinzia Collerone. E la scuola, la "sua" scuola, in tal senso è un modello da seguire. «Abbiamo salvato nostri ragazzi dal blue whale, da violenze in casa e altri sono stati tirati fuori dal tunnel della droga». E per il dirigente della squadra mobile, Nino Ciavola, la parola d'ordine è «prevenire? sempre». E rivolgendosi agli studenti li ha esortati a denunciare: «Avete sempre un interlocutore, la polizia.. se avete un problema parlatene? la catena va spezzata». E passando per un excursus anche dal punto di vista mitologico e culturale della spinosa questione da parte dell'insegnate Loredana Scintilla e la visione di Fabio Fiorenza, pure lui docente, dagli studenti del coreutico è arrivato un messaggio forte con un tableau vivant.. uno schiaffo, una spinta, la struggenza della violenza, il silenzio pietrificante? il linguaggio del corpo che racconta più delle parole. (*VIF*)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare