Attualita 887

"Basta ridicolizzare la Sicilia, è una vergogna": lo chef Natale Giunta attacca Barbara D'Urso

Lo chef dice basta alla nota conduttrice perchè nelle sue trasmissioni mette in evidenza fatti e personaggi che offrono dell'isola l'immagine meno edificante

Redazione

24 Febbraio 2021 16:21

Natale Giunta non le manda a dire. E lo chef palermitano ha una destinataria precisa: Barbara D'Urso. L'attacco è tutto rivolto ad una "Sicilia ridicolizzata" nelle trasmissioni della conduttrice di Canale 5 che sceglie spesso di ospitare fatti e personaggi, come Angela da Mondello o come i recenti protagonisti del tradimento dell'Hotel Eufemia, che, e non soltanto a detta di Giunta, offrono dell'Isola l'immagine meno edificante. «E' una vergogna - afferma lo chef in un video postato su Instagram -. La devi smettere di mettere in ridicolo la Sicilia ridendo di persone ignoranti come quelle che ospiti nelle tue trasmissioni. Devi parlare d'altro: la Sicilia è cultura, dall'arte al buon cibo». Lo chef, protagonista di molte puntate de La Prova del Cuoco e che ha più volte denunciato gli estorsori che lo hanno colpito, ha registrato molti consensi social per questo sfogo.



